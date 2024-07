Agrifood, Fini: cambiare politica Ue, agricoltura sia centrale. Su caporalato punire chi opera illegalmente

“Quello del caporalato è un problema legato anche alla reperibilità di manodopera, è un tema che va affrontato sotto ogni aspetto e lo abbiamo fatto in agricoltura anche in collaborazione col ministero per lavorare alla formazione e segnalare episodi. Però non basta, serve intervenire e maggiori controlli, ma non deve corrispondere ciò a maggiori oneri amministrativi per le imprese. Bisogna intervenire su chi lavora nell’illegalità. Incrociando i dati possiamo capire quali sono le aziende che possono lavorare in modo illegale. Dobbiamo creare piattaforme con decreto flussi più semplificate ma anche più rigide, perchè alcune aziende assumono solo per qualche mese ma poi i lavoratori rimangono sul territorio. Dobbiamo però tutelare chi lavora nella legalità senza dare maggiori oneri. Dobbiamo creare condizioni economiche vantaggiose per le aziende agricole così da garantire reddito e permettere investimenti per le imprese e per il settore.”

Così il presidente di Cia, Cristiano Fini, nel corso dell’“Agrifood Summit – Coltivare la sostenibilità per crescere” del Sole 24 Ore, dedicato alla filiera agroalimentare e ai suoi sviluppi futuri.

“Vogliamo una strategia diversa in Ue, aree rurali devono diventare centrali e c’è stata finora una politica sbagliata. Si è pensato a vessare e ridimensionare l’agricoltura, ma con una politica incentivante si poteva mettere in campo, sia in ambito economico che ambientale, azioni virtuose. Cambiare approccio europeo, con politica più incentivante su transizione ambientale ma anche energetica. Serve meno ideologia, approccio più concreto e pragmatico con studi per osservare gli impatti prima di stabilire le norme. Si è colpito il settore agricolo in maniera frontale. Dobbiamo difendere poi il budget, servono le risorse.

Settore agricolo deve essere centrale in aree rurali e le risorse sono strategiche in tal senso. Serve prendere decisioni in maniera più rapida e questo comporta ritardi che paga il settore agricolo. Serve ricerca, innovazione e formazione per una agricoltura più competitiva.

Acqua e suolo da proteggere, sono le nostre risorse, aumentando la fertilità di suolo ed evitando la cementificazione. Spero che non ci sia più una politica Ue volta a scoraggiare il settore agricolo.”