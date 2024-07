Agrifood, Lelli (Coldiretti): potenziare logistica e sistema di accumulo acqua. Attenzione alla reciprocità in UE

"Il fabbisogno di infrastrutture nel paese è enorme e due sono le mancanze: riusciamo a intercettare solo l'11% dell'acqua piovana, si tratta di 33 metri cubi a metro quadrato. Se pensate che la Grecia ne capta 93 e la Spagna 106, il problema per noi è grave. Serve un piano di investimenti sui bacini di accumulo, anche per limitare i danni delle piogge torrenziali, così da laminarla in occasione delle grande piene. Il secondo punto è quello della logistica. L'Italia paga un conto salato, 93 miliardi per le aziende italiane rispetto a quelle europee, di questi il 10% grava sull'agroalimentare. A questo si aggiunge l'utilizzo della gomme superiore del 10% rispetto sempre alla media europea. Se vogliamo crescere nell'export non possiamo pagare fino al 7% di costi in più a causa dei ritardi, compresi quelli del sistema ferroviario, così diventa difficile rimanere sul mercato".

Così Gianluca Lelli, Capo Area Economico Coldiretti, in occasione dell'Agrifood Summit 2024 organizzato da il SOLE 24 ORE dedicato alla filiera agroalimentare.

"In questo periodo post elettorale tutti i paesi hanno ribadito di voler l'Europa dei popoli e non degli egoismi. Questo è il momento delle scelte per l'agroalimentare e l'economia, ma queste scelte chiedono dei cambiamenti, ad esempio nella reciprocità verso i paesi extra Ue.

L'Europa deve chiarire il punto sulla zootecnia e dell'agroalimentare. Ogni anno perdiamo fertilità dei terreni, ma questa si recupera tramite la zootecnia, non possiamo farci guidare dall'ideologia. Non siamo contro il Green Deal, ma siamo contro chi vuole trasformare il continente in un "Giardino per turisti".

Il secondo punto è quello dell'Italian Sounding. L'ultima elaborazione sostanziale è seria: basta ad esempio inserire acqua e sale in un concentrato cinese per farlo passare come italiano. Questo è un dato di fatto, serve togliere questa normativa, nata per il tessile, perché consente di produrre Italian Sounding nel nostro paese. C'è poi l'appropriazione della dieta mediterranea da parte delle multinazionali dell'industria alimentare: serve trasparenza ai consumatori.

Il terzo tema è la reciprocità, ma se siamo d'accordo su quello che viene prodotto fuori dall'Europa, ma esiste un problema interno. Può accadere che andiamo in un ristorante dove troveremo frutta che magari proviene da altri paesi dell'unione, magari poco italiana perché abbiamo sofferto il cambiamento climatico, mentre in Grecia e Spagna si utilizzano prodotti chimici in deroga: ecco su questo servirebbe applicare le stesse regole".