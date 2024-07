Agrifood, Lollobrigida: abbiamo rimesso agricoltore al centro. Caporalato è danno per tutto settore agricolo

“Importante garantire la massima regolarità dei lavoratori e spesso sono gli stessi imprenditori che lavorano sui campi, la sicurezza ha dunque una importanza centrale per gli stessi agricoltori. Sul decreto flussi siamo intervenuti subito, fin dal mio insediamento per modificare una prassi consolidata che non prevedeva flussi con visione strategica ma in maniera molto caotica. Il decreto flussi adesso non è più su base annuale ma triennale, e sgrava le imprese dando una prospettiva più ampia creando anche condizioni migliori. Ci sono poi anche accordi bilaterali con alcune nazioni per formare nel paese di provenienza i lavoratori, così da integrarli anche meglio dal punto di vista sociale.”

Così ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso dell’“Agrifood Summit – Coltivare la sostenibilità per crescere” del Sole 24 Ore, dedicato alla filiera agroalimentare e ai suoi sviluppi futuri.

“Controlli sempre più rigidi su caporalato. Nel dl agricoltura abbiamo importato alcune norme della collega Calderone che prevedono verifiche incrociando alcuni dati su produzioni e lavoratori necessari. Abbiamo aumentato anche i controlli.

Chi sfrutta la forza lavoro fa un danno a tutto il settore agricolo e alle imprese sane, e il settore agricolo è vittima in questo senso.

Su pratiche sleali. Noi non stabiliamo prezzo minimo, non interveniamo su logiche di mercato. Stabiliamo però costo medio di produzione. All’interno della filiera quando c’è un contratto al di sotto del prezzo medio scattano allora i controlli. Quando ciò non è voluto dall’agricoltore ma è stato condizionato e forzato ad accettare un prezzo più basso allora ci saranno sanzioni per quella parte della filiera.

Eventi climatici, possiamo diminuire l’impatto su danni collaterali. L’agricoltura è essenziale per la tutela del territorio, cambiamo direzione rispetto alle logiche Ue, rimettiamo agricoltore al centro perché può garantire maggiori controlli e arginare danni collaterali dei cambiamenti climatici. Questo avveniva già in passato.

Ingenti stanziamenti e stiamo rivedendo un sistema assicurativo che è fallimentare. Oggi abbiamo premi assicurativi alti e numero di assicurati che non sono aumentati rispetto al passato.

Sul tema acqua ci sono troppe istituzioni ed è una questione che ha immobilizzato gli interventi. Adesso abbiamo un commissario straordinario per lavorare sul tema. Non riusciamo a captare acqua e questo è tema fondamentale per rispondere alla siccità. C’è poi la dispersione idrica, perdiamo troppa acqua nella rete. C’è una cabina di regia presieduta dal ministro Salvini per organizzare gli interventi in maniera strategica.

C’è poi la ricerca e l’Italia è protagonista. Abbiamo approvato per primi le Tea che fanno colture più resistenti e con minore necessità di acqua. Non sono ogm, è un processo naturale. C’è chi ha distrutto i campi sperimentali, sono atti terroristici.

Servono poi i capitali, dobbiamo restituire agli investitori la voglia di investire sull’economia reale. Per questo abbiamo lavorato ad accordi con le banche per fare linee di credito e sostenere gli investimenti.”