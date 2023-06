Agrifood Summit, De Castro: sui bovini equiparati alle emissioni industriali si deciderà nell’assemblea plenaria Ue dell’11 luglio

"Il tema del regolamento DOP è molto caldo. Stiamo discutendo delle emissioni industriali e la Commissione ha incluso anche i bovini, causando molto malessere. In Commissione ambiente la proposta della Commissione agricoltura non è passata per un voto e quindi si deciderà in plenaria, dall'11 al 14 luglio sia sulle emissioni che sul ripristino della natura. Il procedere della Commissione è sbagliato, non si può andare avanti a colpi di maggioranza, serve più condivisione sugli obiettivi. Così non si porterà a casa nulla dal punto di vista della transizione ecologica. Al contrario per la Pac c'è stata ampia discussione, ma gli agricoltori non possono subire queste decisioni, anche per i fitofarmaci dove l'Italia dovrebbe ridurre il quantitativo del 62%. C'è poi la questione TEA e infine la questione packaging, con paesi come l'Italia che dovrebbe introdurre una nuova filiera sul riuso. Qui il problema non è polito, ma di azione della sola maggioranza: così si aizzano le forze antieuropee".

Così Paolo De Castro, Europarlamentare membro della Commissione agricoltura, in occasione dell'Agrifood Summit organizzato da Il Sole24 ore.

"Il regolamento sulle IG è una delle poche buone notizie che abbiamo e spero di poterlo portare a casa. Dobbiamo rafforzare il sistema di qualità europeo attraverso questo testo unico, così da renderli più forti nei mercati, anche europei, ma soprattutto per avere nuovi strumenti di tutela fuori dal continente. La battaglia è dal lato del consumatore, che non devono essere presi in giro. Così potremo assistere le aziende nella difesa dei prodotti. questa è l'idea del regolamento".

"Prosek e aceto balsamico, casi europei, dovrebbero ricevere la parola fine, perché il regolamento elimina il problema alla radice".