Agrifood Summit, Prandini: sventata legge Ue per il ripristino natura. Serve centralità azione nazionale per dare forza a internazionalizzazione

"Abbiamo sventato un grande rischio, quello del ripristino della natura, ma i rischia sono ancora molti. In una logica di maggiore produzione all'interno dell'Europa, come ci ha insegnato il Covid e la guerra, la Commissione è andata in direzione opposta. La prossima Commissione deve renderci più competitivi nel mondo agroalimentare, anche attraverso una maggiore internazionalizzazione. Poi c'è una sfida interna al nostro paese: dobbiamo tornare ad avere centralità nelle nostre azioni, non più delegata alle singole regioni. Così Saremmo più competitivi sui mercati, con azioni comunicazioni per i paesi strategici. Le filiere agroalimentari possono essere grandi opportunità per l'economia e il lavoro".

Così Ettore Prandini, presidente Coldiretti, in occasione dell'Agrifood Summit organizzato da Il Sole24 ore.

"I competitor negli USA sono Spagna e Francia, ma l'Italia può giocare un ruolo di primo attore. Nell'ultimo anno siamo cresciuti dell'11% con 6,6 miliardi. Nell'arco di 2-3 anni diventerà il primo mercato agroalimentare per noi. Questi sono i dati positivi, ma c'è il problema dell'Italian Soundings, che vale 120 miliardi, ma solo negli Stati Uniti vale 40 miliardi. Dobbiamo diminuire questo valore sostituendolo con veri prodotti agroalimentari italiani, ma questo è possibile solo muovendoci come sistema paese. Se riusciremo a fare questo potremo crescere nei prossimi anni, creando anche occupazione. Per tutelarci abbiamo due azioni possibili: le azioni legali devono essere fatti a livello nazionali e poi con l'utilizzo delle tecnologie. Con lo sviluppo della blockchain possiamo certificare il prodotto, in tutte le lingue del mondo, così che il consumatore sappia da dove proviene".