Agrilevante, Federacma: convegno sui fondi per la meccanizzazione e l’innovazione in agricoltura

Per il prossimo triennio, le aziende agricole italiane potranno beneficiare di oltre 600 milioni di euro finalizzati ad investimenti in meccanizzazione e innovazione. Le risorse saranno erogate attraverso il Fondo Innovazione di Ismea, l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, e la misura 2.3 prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui le regioni dovranno emanare i relativi bandi entro fine anno.

Proprio per fare il punto sullo stato di avanzamento di queste due linee di finanziamento, tanto attese dal comparto primario, sulle loro caratteristiche e peculiarità, Federacma (Federazione Confcommercio delle associazioni nazionali dei rivenditori di macchine agricole e da giardinaggio) organizza un convegno, in collaborazione con Cassandro Progettazione e Finanziamenti, in occasione di Agrilevante a Bari.

L’appuntamento è per domani – giovedì 5 ottobre– alle ore 17:00 presso l’Area Desk del Padiglione 19. Le imprese agricole e gli operatori del settore potranno non solo conoscere tempistiche e modalità ma anche comprendere quali investimenti saranno sostenuti e con che livello di intensità, attraverso un confronto tecnico tra le due misure in capo ad Ismea e alle regioni italiane, così da pianificare le proprie scelte aziendali in tema di meccanizzazione e innovazione.