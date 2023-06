Agrisolare, Caretta (FdI), agricoltura valorizzata da parco agrisolare

"Il via libera da parte della Commissione europea, annunciato dal ministro Lollobrigida, al nuovo decreto per il bando agrisolare è un'ottima notizia per l'Italia e per la nostra agricoltura. Questa misura, forte di un miliardo di euro, prevede finanziamenti a fondo perduto fino all’80% per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Dall'energia solare dipende in modo impattante il futuro degli agricoltori, come evidenziato anche dall'imprenditore americano Elon Musk, esperto di nuove tecnologie. Il parco agrisolare rappresenta un primo passo per offrire ai nostri agricoltori nuove opportunità legate all'imprenditoria energetica. A fronte di queste prospettive allettanti è evidente che anche su questo versante il ministro Lollobrigida e il Governo hanno dimostrato lungimiranza sin dai primi provvedimenti adottati."

Così in una nota l'on. Maria Cristina Caretta di Fratelli d'Italia, vicepresidente della commissione Agricoltura a Montecitorio