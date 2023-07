Agrisolare, come l’imprenditore agricolo diventa proprietario energetico: attraverso tetti e stalle possiede il sole

I tetti delle stalle e dei capannoni delle aziende agroalimentari italiane possono trasformarsi nel motore della transizione energetica dell’Italia.

A parlare sono i dati: nei primi cinque mesi del 2023 - come riporta il quotidiano online Qualenergia - sono stati installati 1853 MW di potenza, il 125% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In particolare, però, salta all’occhio la suddivisione di questo incremento. La maggioranza, 921 MW, ricade sugli impianti inferiori a 12 KW, mentre sono 237 i MW per quelli tra i 20 e i 200 KW e 315 quelli ricavati dalla fascia 200 KW -1 MW.

Emerge dunque come l’aumento principale derivi dai sistemi più piccoli, quelli che poi sono preposti all’autoconsumo.

Lo scenario potrà però mutare radicalmente proprio grazie al recente via libera della Commissione Ue al nuovo decreto del bando Agrisolare, misura del Pnrr, emanato dal Masaf, che apre di fatto la seconda fase, quella determinante per incrementare la produzione energetica da fonti rinnovabili e che spalanca le porte ad impianti di media grandezza, nettamente più remunerativi.

Nel dettaglio, il decreto prevede:

- 80% di contributo a fondo perduto per le imprese agricole di produzione primaria su tutto il territorio nazionale nei limiti dell’autoconsumo, con la nuova fattispecie dell’”autoconsumo condiviso”. Dotazione finanziaria pari a circa 700 milioni di euro;

- fino all’80% di contributo a fondo perduto e possibilità di vendita dell’energia prodotta sul mercato, senza vincolo di autoconsumo, per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli. Dotazione finanziaria pari a circa 150 milioni di euro;

- 30% di contributo a fondo perduto (con maggiorazioni per piccole e medie imprese e per aree svantaggiate) e possibilità di vendita dell’energia prodotta sul mercato, senza vincolo di autoconsumo, per le imprese agricole di produzione primaria. Dotazione finanziaria pari a circa 75 milioni;

- 30% di contributo a fondo perduto (con maggiorazioni per piccole e medie imprese e per aree svantaggiate) e possibilità di vendita dell’energia prodotta sul mercato, senza vincolo di autoconsumo, per le imprese della trasformazione da agricolo in non agricolo;

- raddoppio della potenza massima installabile che passa da 500 kw/p a 1.000 kw/p;

- raddoppio della spesa ammissibile per accumulatori che passa da euro 50.000 ad euro 100.000;

- raddoppio della spesa ammissibile per dispositivi di ricarica che passa da 15.000 a 30.000;

- raddoppio della spesa massima ammissibile per beneficiario che passa da euro 1.000.000,00 ad euro 2.330.000,00 incluse le spese accessorie (es. rimozione amianto.

Specificato che l’agrisolare è dedicato ai tetti di fabbricati strumentali all'attività nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, a diventare determinanti sono i 700 milioni della prima misura, che introduce la novità dell’autoconsumo condiviso, quindi in forma aggregata, tutto senza consumo di suolo.

Altra importante novità per gli imprenditori “agro-solari” arriva dai 150 milioni, con contributo a fondo perduto fino all’80%, per la vendita dell’energia, senza nessun vincolo.

Il decreto può costituire finalmente il volano accelerativo tanto atteso dagli imprenditori agricoli, dotati del fattore determinante per la produzione di energia da fonti rinnovabili: tetti e spazi disponibili. Fattori esterni, come pandemia e guerra russo-ucraina, hanno confermato quanto, per i paesi europei, sia determinante l’autonomia energetica, e su questo aspetto gli agricoltori possono davvero essere la soluzione vincente. La produzione energetica, infatti, aumenterebbe la redditività dei terreni, con una importante ricaduta sociale ed economica: una barriera contro lo svuotamento delle campagne e lo spopolamento delle aree rurali.

Ogni Kmq di terreno può infatti produrre, nominalmente, fino a 1GW di energia, come ha sottolineato Elon Musk, mentre l’installazione di impianti fotovoltaici nelle zone urbane è reso difficoltoso da aspetti tecnici e burocratici, molto più complessi rispetto alle aree interne. In Italia, va ricordato, esistono diversi vincoli che intimoriscono i possibili investitori, soprattutto per un ritorno veloce del capitale.

A scardinare alcuni preconcetti che hanno generato fin qui diffidenza, arriva un progetto innovativo, un software creato da Protos Consulting che può agire come acceleratore del processo. CAP Solar, questo il nome, supera i limiti attuali, grazie ad una piattaforma informatica che aggrega tutta una serie di dati che fino ad oggi dovevano essere raccolti singolarmente, con ricerche su carte catastali relative proprio ai vincoli presenti sui terreni. CAP Solar permette di automatizzare i flussi, standardizzando la procedura e tagliando drasticamente i tempi. Automaticamente viene alimentata una applicazione georiferita dei terreni, che vengono inseriti nelle aree di competenza, senza più errori che possono rallentare o bloccare il procedimento. Tutto questo porta alla possibilità di incrementare il rendimento medio dei terreni agricoli, che può salire fino a 12-13%: l’imprenditore agricolo può diventare imprenditore agri-solare, contribuendo alla ricchezza del paese e alla sua autonomia energetica.

Era stato scritto:

Di seguito le reazioni: