Agritech: alla Statale di Milano la laurea professionalizzante in Sistemi Digitali in Agricoltura

“Sistemi digitali in agricoltura”è il nuovo percorso di studi del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali della Statale di Milano: una laurea triennale professionalizzante, in cui la componente di formazione sul campo è dominante e permette agli studenti di sperimentare sin da subito le competenze acquisite. È caratterizzato dalla forte sinergia tra università ed aziende che operano nei settori delle tecnologie digitali per macchine e impianti agricoli, dei sistemi ICT e stazioni di monitoraggio in campo e in allevamento, e in generale della cosiddetta Agricoltura 4.0.

Un settore che ha avuto un notevole sviluppo nell’ultimo decennio e che continuerà ad accelerare anche per effetto degli obiettivi EU di transizione ecologica e digitale: sono proprio le tecnologie IoT, i sensori che funzionano da remoto, i droni, i software per l’analisi dei dati e molto altro ad essere introdotti sempre più rapidamente negli allevamenti e nelle aziende agricole italiane.

Il corso di laurea professionalizzante in “Sistemi digitali in agricoltura” si propone quindi di realizzare un profilo formativo in grado di rispondere all’esigenza delle aziende del settore in termini di figure tecniche che combinino una conoscenza d’insieme dei sistemi agrari con elevate capacità operative nella configurazione e gestione della varietà di sistemi hardware e software integrati con i processi aziendali, oltre che nell’estrazione ed elaborazione di dati utili a ottimizzare le attività produttive.

Da un lato, infatti, sono i cambiamenti climatici sempre più evidenti che richiedono uno sforzo verso il digitale. Con penuria di precipitazioni, irrigare con razionalità e con l’aiuto di un software che informa l’agricoltore sulle necessità idriche della pianta, può salvare il raccolto. Grazie ad un trattore con sistema di controllo delle seminatrici con guida GPS si può ad esempio beneficiare di una semina più rapida, migliorando le prestazioni. D’altro canto, grazie all’agricoltura di precisione, si riesce ad incrementare la produttività, aiutando a garantire l’approvvigionamento alimentare globale e soddisfare la crescente domanda di cibo, in modo sostenibile per l’ambiente e per le comunità agricole.

Il percorso di formazione, della durata di tre anni, è riservato a 50 studenti provenienti da scuole di qualsiasi indirizzo e non solo agrario, con particolare riferimento ai diplomati di scuole ad indirizzo informatico, elettronico, meccanico, interessati a dominare l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali e metterle al servizio dell’agricoltura. Focalizzato all’acquisizione di competenze operative, il percorso prevede un primo anno di didattica dedicato a insegnamenti di base sul calcolo, l’informatica, la biologia e la chimica, oltre a insegnamenti caratterizzanti in agronomia e produzioni vegetali, produzioni animali, ingegneria agraria, economia e organizzazione delle imprese. Segue un secondo anno interamente dedicato alle attività laboratoriali, organizzate in stretta connessione con le aziende del settore, negli ambiti di riferimento: tecnologie hardware e software, macchine e impianti per l'agricoltura, dati e tecnologie agricoltura di precisione, produzioni vegetali in campo, frutteto e serra, viti-vinicoltura e post-raccolta, agro-ambiente, zootecnia e trasformazioni lattiero-casearie. Infine, il terzo anno è dedicato alle attività di tirocinio, da svolgersi obbligatoriamente all’interno delle aziende convenzionate, alla preparazione della prova finale ed alla conoscenza di almeno una lingua straniera. Il tirocinio aziendale e i laboratori applicativi garantiscono la stretta sinergia tra la formazione accademica e aziendale, e caratterizzano il percorso di formazione con un taglio fortemente professionalizzante.

Gli studenti potranno trovare sbocchi occupazionali come tecnologi dei sistemi digitali per l’agricoltura, ad esempio costituendo l’interfaccia di riferimento tra azienda agricola e sistemi digitali, accompagnando e formando l’imprenditore agricolo al corretto uso delle tecnologie, interfacciandosi con agronomi e servizi tecnici per identificare, acquisire, gestire ed elaborare dati di specifico interesse aziendale, assicurando la interoperabilità fra i diversi sistemi aziendali, assicurando la connessione fra sistemi locali, remoti e in cloud, organizzando eventuali interventi di assistenza da parte delle aziende produttrici in caso di particolari necessità.