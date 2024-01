Agriturismo, Fini: nella futura PAC più spazio a finanziamenti e politiche di sviluppo per il settore. VIDEOINTERVISTA

"La PAC di oggi non fornisce strumenti adeguati in generale all'agricoltura, anche alla luce del cambiamento climatico e di tutto ciò che sta venendo avanti a livello geopolitico. Tantomeno fornisce strumenti utili e indispensabili all'agriturismo. Io credo invece che occorra intervenire per quel che riguarda il futuro, sulla futura programmazione, per dare degli strumenti sempre più fruibili e l'agriturismo. L'agriturismo non dimentichiamoci che è fondamentale per la somministrazione di cibo, l'alloggio".

Così ad AGRICOLAE Cristiani Fini, presidente di CIA-Agricoltori italiani, in occasione dell'evento “La nuova programmazione 2023-2027: investiamo sugli agriturismi”, tema dell’Assemblea nazionale di Turismo Verde-Cia, in corso a Roma, mercoledì 10 gennaio, alle 10.30 presso l’Auditorium “Giuseppe Avolio”.

Per quel che riguarda l'incoming è anche fondamentale per la tenuta dei territori, soprattutto quelli più svantaggiati, motivo per cui credo che all'interno della futura PAC debba esserci più spazio non solo finanziamenti, ma anche politiche finalizzate a sviluppare maggiormente il settore agrituristico che, ricordo a tutti, è un settore in continua espansione. Quest'anno ho visto dei numeri record e io credo che occorra investire maggiormente su questo settore dal punto di vista dell'importanza turistica, ma anche dal punto di vista produttivo della tenuta dei territori".