Agriturist Emilia Romagna: raccolti in più regioni oltre 12.000 euro per le aziende alluvionate

Continua la gara di solidarietà promossa dagli agriturismi a favore delle aziende agricole colpite dall’alluvione: raccolti finora oltre 12.000 euro. «Siamo profondamente grati per ogni sostegno, per ogni piccolo gesto», ha detto il presidente di Agriturist Emilia Romagna, Gianpietro Bisagni, rivolgendosi in primo luogo alle strutture promotrici dell’iniziativa “Aiutaci a Ripartire”, che si è spinta anche oltre i confini regionali, ad Agriturist Toscana e Agriturist Veneto. «Grazie a coloro che hanno avuto a cuore l’Emilia-Romagna ferita sia organizzando sia partecipando alle cene solidali in agriturismo, a chi ancora adesso non smette di pensare alle imprese in difficoltà perché l’emergenza non è finita e la ripartenza si fa sempre più complicata».

Il presidente regionale di Agriturist menziona il ricavato complessivo delle cene di beneficenza negli agriturismi emiliano-romagnoli, 6.390 euro, ricorda il calendario degli eventi iniziato il 30 maggio all’agriturismo Ca’ Bianca a Novellara (RE) – la struttura che ha lanciato l’idea -, poi il 2 giugno sempre a Reggio Emilia all’agriturismo Il Bove, il 6 all’agriturismo Podere Casarossa (PR), il 13 all’agriturismo Il Vallone di Alseno (PC), il 15 all’agriturismo La Lupa di Castelfranco Emilia (MO), il 20 all’agriturismo Battibue di Fiorenzuola D’Arda e il 23 al Relais Mevigo a Casola Valsenio (RA). Un ringraziamento speciale va alle aziende fornitrici di prodotti tipici e vini, a Slow Food Piacenza per aver contribuito alla buona riuscita della serata al Battibue.

La generosità si è poi allargata alle regioni vicine, con le donazioni di Agriturist Toscana, 5.000 euro, e la cena svoltasi il 6 luglio presso l’agriturismo Villa Feriani a Montegalda (VC), dal titolo “Il Veneto abbraccia l’Emilia-Romagna”, che ha messo insieme 1.000 euro.

I proventi andranno a rimpinguare la raccolta fondi avviata a sostegno delle aziende agricole colpite dall’alluvione (l’IBAN dedicato è IT 08 S 06230 02402 000058042910 intestato a Confagricoltura Emilia Romagna, causale Alluvione Emilia-Romagna).