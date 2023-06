Agroalimentare, Bergesio (Lega): fondamentale fornire corretta informazione, anche in Rai. Commissione Ue non vicina ai nostri modelli

“Credo che il tema dell’etichettatura e la capacità di dare risposte al consumatore debba essere quantificato ed evidenziato meglio. Noi dovremmo come Governo rafforzarci per far si che l’etichetta che ne venga fuori sia identificativa: oltre al nome del produttore, evidenziare anche gli standard di identificabilità, evitando l’italian sounding ed emarginando chi non lavora in un determinato modo. Perché quella minima percentuale, come evidenziato da un’informazione tendenziosa ed errata e lo dico essendo anche in vigilanza Rai, non deve esserci, anche se in piccola percentuale, altrimenti abbiamo trasmissioni che non danno corretta informazione.”

Così il Sen. Giorgio Maria Bergesio (Lega) nel corso dell’incontro organizzato da Federchimica AISA su benessere animale, allevamenti e produzione sostenibile.

“Questa commissione europea non è cosi vicina a noi, guardate ad esempio la storia del prosecco: qui c’è uno scontro frontale verso paesi con enogastronomia diverse e sistemi di allevamento e agricoltura molto forti.”