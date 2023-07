Agroalimentare, Caramiello (M5S): Il ministro scappa dalle sue responsabilità

“Il ministro Urso sta realizzando un protocollo con le imprese nazionali dell’alimentazione e con la Grande Distribuzione, finalizzato alla creazione di un paniere a prezzi contenuti di alcuni prodotti alimentari di base. La notizia ha messo in allarme diverse filiere agroalimentari, che si trovano già a scontare gli effetti di un prezzo che non ripaga adeguatamente il lavoro delle imprese del settore. Davanti a una decisione commerciale che rischia di generare ricadute negative sulle aziende agricole italiane, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida dovrebbe chiarire quali iniziative prenderà per salvaguardare il made in Italy agroalimentare che, schiacciato dai prezzi, rischia di scomparire. Avremmo voluto una risposta da lui nel question time di oggi a Montecitorio, ma il ministro ha negato di avere competenza sulla materia, scappando davanti alle proprie responsabilità”. Lo scrive in una nota Alessandro Caramiello, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Agricoltura alla Camera.

“È incredibile – prosegue Caramiello – come il ministro dell’Agricoltura eviti di dire quali decisioni vuole mettere in atto su un’azione importante che il suo governo sta attuando e che avrà inevitabili e concrete ricadute sul comparto agroalimentare. A nostro modo di vedere, il ministero dell’Agricoltura deve far sentire attivamente la propria voce sui tavoli di lavoro in corso al dicastero del Made in Italy e non subire passivamente ciò che l’esecutivo sta portando avanti. Dove sarebbe, altrimenti, la sovranità alimentare tanto decantata? Il nostro impegno continua e terremo alta l’attenzione nell’interesse di tutte quelle filiere che sono già in fibrillazione perché sanno che qualsiasi decisione a livello commerciale si ripercuoterà su di loro, riducendo ulteriormente i già risicati margini di guadagno” conclude Caramiello.