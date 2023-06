Agroalimentare, Gadda (IV): puntare su innovazione e dialogo tra mondo veterinario e produttivo. Centrale approccio sistemico tra ministeri

“La ricerca è una chiave di sviluppo importante per il settore agricolo e agroalimentare, tra i settori maggiormente esposti ai cambiamenti climatici. La ricerca non può prescindere dalla fertilità dei suoli nel corso del tempo, dalle competenze (spesso il mondo agricolo si divide tra chi può investire in ricerca e informazione e chi no). Noi dobbiamo investire maggiormente in ricerca e diffusione tecnologia e innovazione, sul benessere animale, nel contrasto agli sprechi. Nel dibattito con le imprese dobbiamo capire come si misura la sostenibilità e come si premia altrimenti il rischio è un impatto riduttivo delle norme che la politica pensa per il Settore.”

Così l’On. Maria Chiara Gadda nel corso dell’incontro organizzato da Federchimica AISA su benessere animale, allevamenti e produzione sostenibile.

“Importante è sicuramente il ruolo delle imprese nei termini di responsabilità sociale, ad esempio usando una leva fiscale positiva verso quelle imprese che usano eccedenze verso chi ha bisogno, si adoperano verso il cambiamento, l’innovazione tecnologica: ecco, questa è un’idea per avere prestazioni migliori.

A proposito di impresa è importante anche il welfare aziendale, ovvero il benessere e il rapporto che l’azienda ha con i propri dipendenti.

L’approccio sistemico però implica dialogo tra il mondo veterinario e il mondo produttivo e questo è avvenuto ad esempio per prevenire la peste suina africana, dove l’impegno delle imprese si è manifestato in un’opera di prevenzione all’interno dei propri stabilimenti. Quindi questi temi necessitano di un approccio sistemico tra i diversi ministeri, non più ragionare per compartimenti stagni.”