Agroalimentare, Gesmundo: Realizzare subito piano invasi. Pronti a scendere in piazza

"Sono passati tanti anni dal 2018 e nulla è stato fatto sul fronte degli invasi". Lo ha detto il direttore generale della Coldiretti Vincenzo Gesmundo in occasione dell'evento dell'organizzazione in corso a Roma "Gli italiani e l'agricoltura ", organizzato con Noto sondaggi e Fondazione Univerde.

"Abbiamo avuto una certa incredulità rispetto alle accuse per cui vogliamo togliere lavoro all'Ambi", continua Gesmundo. "No, solo abbiamo consegnato un grande piano per coniugare gli interessi delle imprese agricole con quelli del paese intero. Noi siamo rimasti allibiti dalle guerre sotterranee perché il progetto degli invasi non andasse in porto".

Peraltro, aggiunge il direttore generale di Coldiretti, "abbiamo scoperto che il 60% delle bollette dell'energia elettrica prodotta dall'acqua a caduta va a finire allo Stato e non alle aziende che realizzano questo. Ma c'è da incazzarsi o no?".

"Dobbiamo aspettare il prossimo disastro per capire che dobbiamo arginare quei fenomeni per cui poi le colline crollano. Dobbiamo realizzare questi progetti altrimenti alimenteremo l'odio da parte dei cittadini. Quindi noi, se c'è da scendere in piazza, scenderemo in piazza a manifestare", conclude Gesmundo.