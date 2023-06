Agroalimentare, Lollobrigida: investire in infrastrutture, occorre strategia. Garantire sostenibilità ambientale ed economica ad agricoltori

"Il governo Meloni ha investito per realizzare azioni concrete sul versante dei cambiamenti climatici ma in un'ottica strategica. Non dobbiamo pensare a domani bensì a dopodomani.

"Grazie al decreto abbiamo introdotto semplificazioni nel campo delle infrastrutture idriche, le vasche di desanilizzazione e via dicendo. Abbiamo anche istituito una cabina di regia e un commissario ad hoc, e abbiamo tutta l'intenzione di coinvolgere sempre di più le persone che dell'acqua hanno fatto la loro missione, come il professor Rinaldo. Il nostro obiettivo è di investire nelle infrastrutture e nelle azioni per fare fronte ai cambiamenti climatici ma sempre nel rispetto degli agricoltori".

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida a margine dell’incontro “Gli italiani e l’agricoltura” organizzato da Fondazione Univerde e Notosondaggi, in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica.

"Con la legge di bilancio abbiamo investito 225 milioni di euro in progetti innovativi in agricoltura, ad esempio con le nuove tecnologie che aiutano imprese in attività quotidiane. Puntiamo sulle tecniche di evoluzione assistita con la sperimentazione in campo, che sono cosa ben diversa dagli OGM.

Vogliamo quindi che le attività siano più produttive a parità di consumo del suolo.

Inoltre il Consiglio dei ministri ha approvato indennizzi alle imprese danneggiate. In ogni caso bisogna superare la logica emergenziale e avere una visione strategica anche perché i primi ambientalisti sono proprio gli altricoltori. Siamo per questo impegnati costantemente in un confronto che garantisca sostenibilità ambientale e sostenibilità economica. Siamo certi di poter avere un sistema Italia che su questo trovi convergenza".