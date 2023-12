Agroalimentare, oro verde dell’Italia. Creafuturo: Alimenti e Nutrizione: l’educazione alimentare – 1

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo

prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni. Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

Dalle Misure educative del Programma Frutta, Verdura e Latte nelle scuole ai living lab per gli adulti; dalla formazione dei docenti al sito sapermangiare.mobi: tutte le iniziative e gli strumenti messi a punto dal CREA Alimenti e Nutrizione per l’educazione alimentare…ripercorrendo anche la lunga strada percorsa in questo ambito quando ancora non era “di moda”.

Nella partita dell’educazione alimentare, a fare la differenza – a partire dal 2014 – è stato l’affidamento al CREA, con il coordinamento del CREA Alimenti e Nutrizione (CREA-AN), delle Misure educative di accompagnamento (MA) al Programma Frutta, verdura e latte nelle scuole. Si tratta di un Programma Europeo di iniziative che mirano allo sviluppo di abitudini alimentari corrette tra gli alunni delle scuole primarie, promuovendo l’assaggio e la conoscenza dei prodotti vegetali freschi (e dei prodotti lattiero caseari), anche rispetto ai luoghi di origine e alla stagionalità, proprio nella fascia di età in cui i bambini iniziano a definire le proprie scelte e abitudini alimentari.

La distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole (che in Italia è gestita dal Ministero dell’Agricoltura fin dal 2009) va, infatti, affiancata, su indicazione precisa dell’UE, da MA: si tratta di attività mirate a supportare insegnanti e famiglie per facilitare l’avvicinamento dei bambini al mondo dei vegetali e dei prodotti lattiero caseari, anche con campagne informative e di sensibilizzazione sulle tematiche del Programma.

Queste Misure dal 2014 – come si diceva – sono state affidate al CREA, con modalità differenti di anno in anno. Con grande entusiasmo e spirito di collaborazione, colleghi da numerose sedi CREA si sono prestati, dal 2014 al 2019, ad ospitare classi nei loro campi sperimentali, trasformati in parte in orti didattici (o fattorie didattiche), e a organizzare giornate dedicate alle famiglie e alle scuole del territorio, anche con l’aiuto di personale specializzato (in genere dietisti) appositamente reclutato e formato.

In parallelo e negli stessi anni, dal Centro Alimenti e Nutrizione sono state organizzate le Olimpiadi della frutta, via web, e la formazione Docenti, sia in presenza, con spostamenti dal Centro alle diverse regioni italiane, sia in versione e-learning.

