Agroalimentare, oro verde dell’Italia. Creafuturo: Bio italiano, che passione!

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo

prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni. Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

Il biologico è ormai il modello alternativo di produzione alimentare in grado di rispondere al desiderio di natura, di sostenibilità e di contribuire a fare qualcosa per l’ambiente di un crescente numero di consumatori, anche se frenati da inflazione e caro vita. Scopriamo insieme la fotografia del bio italiano scattata dal CREA, con il suo centro di Politiche e Bioeconomia

Le vendite di prodotti bio in Italia e all’estero chiudono il 2022 con 8,4 miliardi di euro, oltre il 12% in più rispetto al 2021. Nei primi sei mesi del 2023 rallenta l’inflazione, mentre i consumi a casa, al bar e al ristorante crescono in valore, ma non in volume a causa dell’aumento dei prezzi medi al consumo di tutte le categorie di prodotto.

Il 2022: consumi bio pro-capite fra i più bassi in Europa

Frenati da inflazione e caro vita, nel 2022 i consumi domestici di alimenti e bevande biologici in Italia, pari a 3,9 miliardi di euro (+1,8% rispetto al 2021), non tengono il passo con l’aumento di superficie (+7,5%) e operatori (+7,7%), che avvicina l’Italia al target del 25% di SAU biologica al 2030 stabilito dalla Farm to Fork.

Un risultato poco rassicurante, quindi, quello dei consumi domestici bio 2022, soprattutto se si pensa che, mentre il comparto alimentare nel suo complesso segna un +6,4%, con un tasso di inflazione dell’8,1%, il mercato dei prodotti biologici perde quota sull’intero comparto per il secondo anno consecutivo, costituendo il 3,6% nel 2022 e il 3,9% nel 2021. I consumi bio pro capite degli italiani, inoltre, restano tra i più bassi in Europa, per quanto le vendite di prodotti biologici nel mercato interno nel periodo 2013-2022 siano quasi raddoppiate (+95%).

Cessate le restrizioni sociali del periodo pandemico e nonostante le difficoltà delle famiglie a far quadrare i conti, la vera conferma dell’interesse dei consumatori italiani verso i prodotti biologici arriva dai consumi fuori casa (ristorazione commerciale e collettiva), che aumentano del 53% rispetto al 2021 e, attestandosi a 1,1 miliardi di euro (agosto 2021-agosto 2022), spingono il fatturato complessivo del mercato interno a 5 miliardi di euro – quasi il 10% in più rispetto all’anno precedente.

Colazione fuori casa, pranzo di lavoro e aperitivo diventano sempre più spesso occasioni per continuare a consumare cibo bio anche fuori casa, come dimostrano gli ottimi risultati delle vendite della ristorazione commerciale, che raggiungono 848 milioni di euro nel 2022, +79% rispetto al 2021.

E, sebbene per il quarto anno consecutivo si riduca il numero di ristoranti, pizzerie, gastronomie, bar, gelaterie e altri locali, che utilizzano almeno il 70% di ingredienti biologici di alimenti e bevande (-5% rispetto al 2021), migliora l’offerta di pasti bio nella ristorazione commerciale non specializzata: più della metà dei bar in Italia offre prodotti bio e due ristoranti su tre garantiscono pasti bio nel loro menù.

Resta molto da fare invece sul fronte della ristorazione collettiva. Nonostante l’aumento del 20% nell’ultimo anno, vi sono ancora ampi margini per le politiche finalizzate a migliorare l’offerta di pasti preparati con materie prime biologiche in ospedali, mense aziendali e scuole, punto di partenza cruciale per diffondere comportamenti responsabili ed educazione al cibo e far ripartire i consumi interni.

Il 2023: segnali positivi per mercato interno ed export. Il bio nell’ultimo anno ottiene un risultato migliore dell’export alimentare nel suo complesso

Spostando l’orizzonte temporale un po’ più avanti, nei primi sei mesi del 2023 i risultati migliorano per tutto il mercato interno. Da luglio 2022 a luglio 2023 i consumi domestici di prodotti biologici (4.207 milioni di euro) ritornano a crescere (+7%), mentre i consumi fuori casa raggiungono un volume di fatturato pari a 1.268 milioni di euro (+18%). Una ripresa solo apparente quella dei primi sei mesi del 2023 perché i consumi crescono ancora in valore ma non in volume, dimostrando comunque la tenuta dell’interesse per il biologico anche in tempi così difficili. Nonostante, infatti, la perdita di potere di acquisto delle famiglie (-6.700 euro pro-capite), l’89% degli italiani ha acquistato almeno una volta prodotti biologici spendendo di più, a causa del rialzo dei prezzi al consumo (+20% in media), che ha riguardato tutte le categorie di prodotto bio. Per il food bio confezionato gli italiani hanno speso mediamente il 13,7% in più rispetto allo stesso periodo del 2022 portando a casa qualcosa in meno (-0,6%); per la categoria bevande, invece, il valore della spesa è cresciuto del 5,4% ma i volumi si sono ridotti del 5,6%.

Segnali positivi arrivano anche dall’export di prodotti alimentari biologici italiani che, con un fatturato di 3,4 miliardi di euro, segna un +16% rispetto al 2021. Grazie alla fiducia accordata dai consumatori stranieri alle produzioni certificate in Italia, l’export bio nell’ultimo anno ottiene un risultato migliore dell’export alimentare nel suo complesso (15,3%). Qualità dei prodotti e generale interesse verso il made in Italy ne decretano il successo e, per il quarto anno consecutivo, l’export bio mantiene una quota del 6% dell’export alimentare totale, con oltre due punti percentuali in più rispetto al 2012 (3,8%). Il made in Italy di alimenti e bevande bio, che arriva in 202 Paesi nel mondo, si conferma anche nel 2023 un fattore di successo con consumi che, a luglio 2023, toccano i 3.641 milioni di euro e una crescita dell’8% nell’ultimo anno.

La maggiore parte dell’export alimentare bio è rappresentata dai prodotti alimentari freschi e trasformati (81%, per un valore di 2,7 miliardi di euro nel 2022, +16% rispetto al 2021) ma il vero punto di forza dell’export bio è dato dalla vendita di vino biologico, che da solo copre la rimanente quota di 626 milioni di euro (+18% sul 2021) e il 13% dei consumi Wine esteri complessivamente considerati.

Clicca qui per leggere tutto l'articolo