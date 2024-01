Agroalimentare, oro verde dell’Italia. Creafuturo: Bollicine da primato, intervista a Riccardo Velasco, Direttore CREA Centro Viticoltura ed Enologia

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo

Dall’aperitivo all’antipasto fino al brindisi finale, il Prosecco è un vino perfetto in tutte le occasioni: DOC, DOCG è vino ricco di particolarità, che ha riscosso e riscuote un grande apprezzamento del pubblico a livello mondiale – come testimonia la sua crescita costante sui mercati – che l’ha portato a raggiungere nel 2014 il primato del maggior numero di bottiglie vendute nel mondo, superando per la prima volta lo Champagne

Riccardo Velasco

Direttore CREA Viticoltura ed Enologia

La specificità e la qualità, che lo caratterizzano, affondano le radici nella peculiarità del territorio di produzione, compreso tra le Dolomiti e il Mar Adriatico dove dall’interazione tra il clima e il suolo nasce un vino unico al mondo. Una posizione dominante che va mantenuta, soprattutto con l’innovazione. Ne parliamo con Riccardo Velasco, Direttore del CREA Centro Viticoltura ed Enologia.

1) Perché il Prosecco è il vino più venduto al mondo?

Perché è un vino fresco, giovane, modaiolo e sbarazzino

2) Perché il Prosecco rappresenta un’icona del Made in Italy?

Per il grande successo avuto e per il fatto che si presta ad ogni occasione: negli aperitivi leggeri con frutta, negli spritz, nei cocktail, assoluto, da bere in compagnia nei momenti ludici e in quelle situazioni che non prevedono la sacralità e la ritualità del vino da bere in esclusiva. Proprio questa sua estrema “semplicità” e “facilità” è il segreto del suo successo.

3) Proprio il suo straordinario successo ha dato vita, però, a una serie di tentativi di imitazione: quali sono gli elementi per riconoscere un Prosecco DOC o DOCG?

Spesso viene indebitamente usato il termine Prosecco per indicare qualunque vino frizzante, anche del Lazio o della Puglia. In realtà anche i non esperti possono districarsi facilmente, perché sulle bottiglie sono presenti degli elementi inconfondibili, che ne consentono il riconoscimento già a prima vista. Per prima cosa l’etichetta, che riporta la dicitura e il logo del Consorzio di appartenenza – Prosecco DOC o Superiore Conegliano Valdobbiadene DOGC – oltre alla certificazione dell’origine Italia e la fascetta con il contrassegno di stato – un codice alfanumerico univoco.

4) Quali sono i punti di forza e di debolezza della filiera? Quali soluzioni per superare le criticità?

I punti di forza della filiera sono indubbiamente la garanzia di una produzione notevole costante e dagli elevati standard qualitativi, mentre il punto di debolezza è, paradossalmente, rappresentato proprio dai grandi volumi prodotti: una eccessiva produzione, infatti, potrebbe saturare sia il mercato, che non ne assorbirebbe più, sia il consumo individuale, generando un “effetto noia”. In realtà, la filiera non ha molte criticità, perché è ben strutturata e costruita, ormai è ben rodata da diversi anni. Nel tempo potrebbe insorgere una piccola difficoltà nel gestire gli oltre 11.000 soci dei Consorzi.

