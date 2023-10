Agroalimentare, oro verde dell’Italia. Creafuturo: l’incontro con il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo

prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni. Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

Nel primo numero della nuova serie, per “Crea incontra”, il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida ha raccontato il ruolo che la ricerca, in particolare quella del CREA, svolge per la tutela e la valorizzazione del made in Italy e per supportare una corretta informazione ai cittadini, tra gusto e benessere.

Clicca qui per vedere la videointervista