Agroalimentare, oro verde dell’Italia. Creafuturo: quanto vale la produzione agricola italiana

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo

prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni. Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’Italia è uno dei paesi più industrializzati al mondo e l’attività agricola in sé e per sé mostra un valore fortemente ridotto rispetto al passato, come accade in tutte le economie sviluppate, ma non per questo meno rilevante per l’interesse pubblico. La produzione di prodotti agricoli, e quindi di cibo, resta infatti una delle principali preoccupazioni di qualunque governo, anche tenuto conto del fatto che, soprattutto nei paesi più avanzati, si inserisce in una più ampia catena alimentare e genera una fitta rete di relazioni intersettoriali, che costituiscono la filiera agroalimentare, di cui l’agricoltura e l’industria alimentare e delle bevande (food&beverage) rappresentano gli elementi di base

Oggi la filiera agroalimentare nel suo complesso vale in Italia circa 550 miliardi di euro in termini di fatturato (stima del CREA Politiche e Bioeconomia), pari al 15% del fatturato dell’intera economia nazionale. All’interno di questo sistema, l’agricoltura e l’industria alimentare e delle bevande rappresentano insieme quasi il 39% dell’intero valore. Più nel dettaglio, la fase industriale spiega oltre il 27% del totale e l’agricoltura un ulteriore 11% circa. Completano il quadro il commercio all’ingrosso e al dettaglio, i quali insieme pesano per ben il 53% del totale. Infine, la ristorazione raggiunge un fatturato di quasi 45 miliardi, equivalenti all’8% del sistema complessivo.

Nonostante la contrazione progressiva dell’input di lavoro nel corso degli anni, l’agroalimentare italiano è ancora un settore strategico anche dal punto di vista occupazionale, con 1,6 milioni di occupati nel 2022, pari al 7% del numero complessivo in Italia. Per quanto riguarda la produzione, il valore del settore agricolo ha raggiunto, nel 2022, una quota pari a 74 miliardi di euro (con un’incidenza sulle attività economiche complessive del Paese superiore al 4%), confermando una posizione di assoluto rilievo tra i primi tre paesi dell’UE.

All’interno del settore agricolo i prodotti di maggior rilievo, come valore della produzione, sono quelli di origine vegetale. I principali comparti sono rappresentati da ortaggi e patate (15%), uva e vino (9,4%), frutta e agrumi (9,3%). La componente zootecnica pesa circa per il 29%, con le carni che rivestono la posizione principale, seguite dal latte (17% e 9,6% rispettivamente).

Guardando invece alla fase di trasformazione industriale, si nota il ruolo di primo piano rivestito dal settore delle bevande, che da solo pesa per il 14% del valore della produzione del settore food&beverage nazionale, trainato dal comparto del vino che da solo raggiunge la metà del valore del beverage italiano. Nel comparto food, invece, spicca la lavorazione e conservazione della carne e dei suoi prodotti, con un valore pari al 22% dell’intera industria alimentare nazionale. Si segnalano anche gli altri prodotti da forno e farinacei e l’industria lattiero-casearia, entrambi con una quota del 15% sul totale, oltre alla lavorazione di frutta e ortaggi che pesa per un ulteriore 11% circa.

Fonte: ISTAT

Fonte: ISTAT

Fonte: ISTAT

Ciò che più caratterizza il sistema di produzione del cibo in Italia è certamente il ruolo rivestito dalle produzioni di qualità, sempre più apprezzate da un consumatore in cerca di un forte richiamo ai territori e al brand italiano. I prodotti con una provenienza geografica, siano essi identificati con una DOP (denominazione di origine protetta) o con una IGP (indicazione geografica tipica), sono il fiore all’occhiello dell’agroalimentare italiano e raggiungono un valore alla produzione di 19,1 miliardi di euro, contribuendo al 21% del fatturato complessivo del settore agroalimentare nazionale.

Quello DOP e IGP è un segmento di grande forza propulsiva dell’agroalimentare, espressione di un patrimonio economico per sua natura non delocalizzabile, frutto del lavoro coeso di un sistema complesso e organizzato che, in tutto il territorio nazionale, coinvolge 198.842 operatori e 291 Consorzi di tutela.

Il comparto food DOP-IGP sfiora gli 8 miliardi di euro con 321 prodotti registrati. La categoria più consistente è quella degli ortofrutticoli e cereali, 124 prodotti registrati, ma sono i formaggi e i salumi a totalizzare il maggiore valore di produzione: quasi il 60% i formaggi e il 25% i salumi. Nel beverage, il comparto vino, con 527 DOP e IGP, registra 27 milioni di ettolitri di vino imbottigliato, con un valore della produzione che supera gli 11 miliardi di euro.

Clicca qui per leggere tutto l'articolo