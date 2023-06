Agroalimentare, Prandini: chiediamo a Bruxelles attivazione fondo Coesione per aziende alluvionate. Non accettiamo ricatto Timmermans sulle TEA. VIDEOINTERVISTA

"Il primo tema che abbiamo affrontato è quello delle risorse per le aziende colpite dall'alluvione. Ricordiamo che sono 5mila gli imprenditori agricoli in fortissima difficoltà e la tempestività nel dare risposte farà la differenza. Proprio sotto questo punto di vista, oltre il fondo di solidarietà, vada attivato il fondo di coesione, che diventa una ulteriore possibilità di trovare risorse, con la possibilità di anticipare, non appena il nostro Governo presenterà la documentazione, il 25% dello stanziamento di carattere economico".

Così ad AGRICOLAE Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, nel corso di una serie di incontri istituzionali a Bruxelles con Ambasciatori, alti dirigenti della Commissione, membri del Gabinetto all’agricoltura e molti parlamentari europei di tutti gli schieramenti.

"Oltre a questo abbiamo parlato delle risorse legate al PNRR, con un maggiore stanziamento per le filiere agroalimentari. Il nostro intento è di triplicare le risorse destinate all'agricoltura, per arrivare a creare uno sviluppo di crescita anche per quanto riguarda l'innovazione. Ultimo punto è quello delle Tea, della cisgenetica. Abbiamo lavorato con le commissione agricoltura che ambiente, e interloquito con la direttrice generale della salute, tutto per velocizzare il momento di incontro-confronto che sarà per la data del 5 (luglio ndr), senza che vi siano rinvii e ricatti attuati da Timmermans, che pone la questione legata all'approvazione delle Tea se verranno approvati i regolamenti proposti dalla sua Direzione.

Tutto questo è inaccettabile. Dobbiamo respingere tutto ciò che riguarda le emissioni in atmosfera, perché non è assolutamente vero ma fuorviante, dobbiamo inoltre respingere il tema della riduzione dei prodotti fitosanitari, perché vorrebbe dire un impatto maggiore sulle importazioni che dovremmo fare da altri continenti, per sopperire quello che non saremmo in grado di produrre in Europa. Infine dobbiamo innovare, e le TEA sono lo strumento che guarda alla sostenibilità, ma contemporaneamente anche all'innovazione verso i cambiamenti climatici. Abbiamo ricevuto risposte significative e importanti e auspichiamo che saranno messe a disposizione dei comparti agricoli e agroalimentari", prosegue Prandini.

"L'incontro con tutti parlamentari italiani di tutti i gruppi politici è per trovare una forma di coesione su ciò che interessa il nostro paese per la crescita e lo sviluppo. Il tema delle DOP e delle IG è di fondamentale importanza, perché andrebbe ad estendere anche alle IG l'obbligo della provenienza del prodotto agricolo per stato membro. Si tratta di un cambio significativo di approccio e valorizzazione di quelle che sono le nostre filiere, per questo serve maggiore coesione. Non ci limitiamo ai nostri parlamentari, ma stiamo coinvolgendo anche quelli di altri stati membri per aiutarli a comprendere quanto questo possa essere di interesse anche per loro per la prospettiva futura e per la tutela delle eccellenze italiane e europee per l'esportazione verso altri paesi".