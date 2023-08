Agroalimentare. Scordamaglia, Filiera Italia: Record storico per l’export, ma consumi interni si confermano in sofferenza

“Risultati record dell’export Made in Italy, ma mercato interno ancora in affanno” questo il commento di Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia, sul risultato del commercio estero del settore agroalimentare che nei primi mesi del 2023 ha toccato i 32 miliardi di euro con un aumento dell'8,6% rispetto al 2022 “ Un primato storico - aggiunge l’ad - legato anche all’aumento dei prezzi, che però non deve distrarre dalle difficoltà delle vendite alimentari sul mercato interno legate alla diminuzione del potere di acquisto delle famiglie italiane”.

E prosegue Scordamaglia “Oggi i bilanci familiari sono appesantiti da rate del mutuo in costante crescita conseguentemente all’incremento del costo del denaro” Un fatto che genera non poche problematiche anche al settore produttivo “ Le aziende - spiegano da Filiera Italia - contraggono gli investimenti in un momento in cui invece dovrebbero essere aumentati per far fronte alla sfida competitiva lanciata all’Europa da Usa e Cina”.