Agroalimentare. Scurria (FdI): sui rischi dei cibi sintetici ascoltare Fao e Oms

Non abbiamo certezza che gli alimenti sintetici siano salutari, anzi, un rapporto Fao-Oms ci richiama alla 'necessità di prestare particolare attenzione ai componenti utilizzati nei bioreattori, come fattori della crescita e ormoni, e sulle modalità con cui queste molecole attive possono interferire con il metabolismo o essere addirittura associate allo sviluppo di alcuni tipi di cancro'. Dunque, è opportuno, per il principio di precauzione, in assenza di evidenze scientifiche, studiare ancora, ma intanto vietare la circolazione di questi prodotti nel nostro Paese”. Lo dichiara in Aula, durante la discussione generale sul ddl contro i cibi sintetici, il senatore di Fratelli d’Italia Marco Scurria. Che aggiunge: “Gli agricoltori e gli allevatori tutelano il nostro ambiente, perché dove non c’è agricoltura e allevamento, non c’è cura del territorio. Dove diminuisce il lavoro dei campi, si perde qualità e specificità. Per noi la bellezza è nella diversità, non nella standardizzazione e nell’omologazione. E tutto il mondo - aggiunge - cerca e apprezza questa bellezza nei nostri cibi e nei nostri territori”.