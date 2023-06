Agroalimentare, Vaccari (Crea): Risposta a cambiamenti climatici sono tecnica e capitale umano. VIDEOINTERVISTA

“ll cambiamento climatico è effettivamente il fatto nuovo per molti agricoltori. Le recenti crisi, gli allagamenti, la siccità e poi le alluvioni hanno reso gli agricoltori più consapevoli che il clima può essere un fattore decisivo per i loro redditi. La risposta della scienza coinvolge due fattori fondamentalmente. Uno è la tecnica, quindi genomica, agricoltura di precisione e soluzioni tecnologiche per ridurre non solo l’uso dei pesticidi e dell’acqua, ma soprattutto per usare l’acqua quando serve. Due, migliorare il capitale umano. L’imprenditore rimane l’arma vincente per mitigare i cambiamenti climatici e per adattarsi ai cambiamenti stessi”. Lo ha detto il direttore generale del Crea Stefano Vaccari a margine dell’evento organizzato da Coldiretti, “Gli italiani e l’agricoltura”, con Noto sondaggi e Fondazione Univerde, in corso oggi a Roma.

“Gli agricoltori italiani in questo sono molto forti”, spiega Vaccari. “I dati che sono usciti recentemente anche sulle attività connesse, cioè quelle che vanno oltre l’agricoltura, ci fanno ben sperare: 12,5 miliardi di fatturato per questo tipo di attività. il che vuol dire che a minori produzioni determinate dai cambiamenti climatici, gli agricoltori rispondono offrendo più servizi alla collettività”.