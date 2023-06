Agroalimentare, Zaia: Affidare ai giovani terre del demanio pubblico da coltivare. Tema della formazione è fondamentale. VIDEOINTERVISTA

“Un confronto che dà vita a un tavolo permanente: abbiamo parlato di strategie condivise da tutti, che sono quelle della sicurezza alimentare. Io in particolare modo ho sottolineato l'aspetto di investire sui giovani. I giovani, peraltro, hanno in mente la sostenibilità, hanno in mente l'agricoltura biologica. E quale miglior misura per i giovani che quella di affidare loro delle terre pubbliche? E quindi dismettere il patrimonio del demanio pubblico e darlo direttamente alla popolazione giovane, a coloro che vogliono iniziare, visto e considerato che il fattore limitante per la vita, sin da giovani, è il costo della messa in piedi dei progetti. E' un progetto bellissimo. Di progetti ce ne sono tanti, ma bisogna farlo in maniera strutturata e fare in modo che il Governo decida di dismettere il patrimonio demaniale. Il tema della formazione è fondamentale: questo è un Paese che sta vivendo in questo momento un momento drammatico rispetto agli arrivi visto considerato che comunque la proiezione ci dà il doppio degli arrivi rispetto all'anno scorso. Ciò non toglie che si aiuta chi scappa dalla morte e dalla fame, è fondamentale. Per il resto ovviamente bisogna essere assolutamente rigorosi nel rispetto delle regole. La verità è che noi dobbiamo percepire coloro che producono ricchezza, coloro che creano ricchezza – e non sto solo parlando delle imprese, ma anche dei lavoratori - non come dei nemici, non come una controparte”.

Così ad AGRICOLAE Luca Zaia, ex ministro dell'agricoltura, a margine del 1° tavolo di confronto al Masaf con i ministri che negli ultimi trenta anni hanno amministrato il dicastero.