Agroecologia : la Coalizione globale lancia una nuova strategia

Sullo sfondo di una fame crescente e di una crisi alimentare e delle biodiversità in continua evoluzione, la Coalizione per l'Agroecologia, composta da 300 membri, ha lanciato oggi un'ambiziosa strategia per accelerare rapidamente la transizione verso sistemi alimentari agroecologici sostenibili entro il 2030.

“ L’agroecologia è un approccio essenziale al sistema alimentare per affrontare contemporaneamente la crisi climatica, quella della biodiversità e quella della fame, e ne abbiamo bisogno per nutrire in modo sostenibile una popolazione in crescita e rispettare la natura. Non possiamo continuare a evitare la distruzione causata dall’agricoltura industriale estensiva . " ha dichiarato Monica Yator , co-presidente della Coalizione per l'agroecologia e fondatrice dell'Indigenous Women and Girls Initiative (Kenya).

Riunendo governi pionieristici, agenzie internazionali, gruppi scientifici e organizzazioni della società civile, la Coalizione ha lanciato la sua strategia 2024-2030 in un evento ospitato dal Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD).

“Dando priorità alla sostenibilità e al rispetto del ruolo fondamentale della biodiversità e dei suoli viventi, l’agroecologia può costruire ecosistemi più sani pur aumentando la produttività. Oggi la Coalizione per l’agroecologia sta inviando un segnale potente, con i suoi numerosi membri che uniscono le forze per stimolare gli investimenti, le politiche, la ricerca e la capacità di implementare un approccio più integrato ai sistemi alimentari. ” ha affermato Alvaro Lario, Presidente dell'IFAD.

l’UE era rappresentata al lancio della strategia. “Vorrei congratularmi con la Coalizione per l’ Agroecologia per aver lanciato la sua strategia. lL’agricoltura si trova ad affrontare sfide importanti e le pratiche agroecologiche possono guidare gli agricoltori di tutto il mondo nel gestire la propria terra in modi più sostenibili e ad aumentare la loro resilienza agli stress biotici e abiotici. L’UE, attraverso le sue politiche e i suoi finanziamenti, sostiene la trasformazione dei sistemi agroalimentari a vantaggio dei produttori, dei consumatori e della natura. La Coalizione Agroecologia è un partner in questo senso e ci auguriamo una cooperazione continua e forte in Europa e nel mondo”. Ha dichiarato Sua Eccelenza Alexandra Valkenburg , capo della delegazione UE a Roma.

Le sfide che i sistemi alimentari si trovano ad affrontare:

I sistemi alimentari odierni sono responsabili di un terzo delle emissioni globali di gas serra e di quasi l’80% della perdita di biodiversità. Spesso fanno affidamento su monocolture dipendenti dalle sostanze chimiche, il che le rende altamente vulnerabili agli shock. Queste pratiche contribuiscono anche alla distruzione delle foreste, allo sfollamento delle comunità, all’inquinamento delle acque e al degrado del suolo. Molti agricoltori e operatori dei sistemi alimentari, in particolare donne, popolazioni indigene e giovani, hanno mezzi di sussistenza precari. In altre parole, i sistemi alimentari odierni stanno esacerbando la povertà e le disuguaglianze sociali e minando la sicurezza alimentare e l’accesso a diete sane e nutrienti, con la fame ancora “grave o allarmante in 43 paesi” secondo l’ Indice globale della fame del 2023 .

L’ approccio della Coalizione Agroecologia :

La nuova strategia lanciata dalla Coalizione per l’ agroecologia fissa obiettivi che portino all’accelerazione della trasformazione dei sistemi alimentari, tra questi:

• La Coalizione si impegna a promuovere maggiori investimenti per l’agroecologia , motivando le agenzie internazionali, i governi, l e organizzazioni filantrop e , la finanza e gli investitori pubblici e privati ad aumentare, in quantità e qualità, gli investimenti nell’agroecologia. Oggi, i finanziamenti complessivi per l’agroecologia sono in aumento e hanno raggiunto i 44 miliardi di dollari l’anno. Si stima, tuttavia, che sarà necessario un aumento di dieci volte dell’investimento attuale (ovvero 400 miliardi di dollari) per creare le condizioni affinché l’agroecologia possa influenzare la trasformazione dei sistemi alimentari necessaria per affrontare le sfide globali prevalenti.

• La Coalizione sosterrà e amplificherà le politiche di sostegno , cogliendo le opportunità di advocacy collettiva nelle istituzioni internazionali così come in altri forum e processi globali, regionali e nazionali , come le tre Convenzioni di Rio, il Food Systems Stock take Moment delle Nazioni Unite e il Comitato per la sicurezza alimentare mondiale (CFS ).

• L’accesso giusto ed equo ai mercati per gli agricoltori e i fornitori di cibo agroecologici rimane una sfida e richiede l’integrazione, mentre anche la consapevolezza dei consumatori sull’agroecologia e sui suoi molteplici benefici è limitata. Affinché l’agroecologia possa prendere piede nei sistemi alimentari, produttori e consumatori dovrebbero essere meglio collegati . Per questo la Coalizione sosterrà gli sforzi volti allo sviluppo di mercati locali, territoriali, nazionali e regionali dinamici e modelli di business inclusivi che migliorino i mezzi di sussistenza e l’influenza degli agricoltori agroecologici e degli attori del sistema alimentare .

“Il Senegal è stato uno dei membri fondatori della Coalizione per l’ Agroecologia nel 2021 e siamo orgogliosi di ciò che abbiamo ottenuto insieme. In Senegal abbiamo già compiuto diversi passi concreti, ma sappiamo che affinché l’agroecologia possa realizzare il suo brillante futuro, dobbiamo continuare ad appoggiarci l’un l’altro negli spazi internazionali e ispirarci a vicenda: questa nuova strategia ci aiuterà. Questo è fondamentale perché non si tratta solo di coltivare cibo, ma anche di coltivare la nostra terra, le nostre comunità e il nostro futuro”, ha dichiarato sua Eccellenza Ngor Ndiaye , ambasciatore del Senegal a Roma.

Contesto di riferimento

2021, il Summit sui sistemi alimentari delle Nazioni Unite (UNFSS) ha sottolineato la necessità di azioni urgenti per trasformare i sistemi alimentari. La Coalizione per l’agroecologia è stata istituita in questo contesto riunire paesi e organizzazioni e intensificare i loro sforzi per trasformare i sistemi alimentari attraverso l’agroecologia e affrontare contemporaneamente molteplici crisi. Oggi riunisce circa 300 membri, tra governi e organizzazioni.