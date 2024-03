Agrofarmaci, De Carlo: l’Italia ha ridotto del 12,5% uso, senza bisogno che ce lo dicesse l’Europa. VIDOINTERVISTA

"I dati oggi ce lo dicono in maniera molto chiara: non abbiamo avuto bisogno dell'Europa affinché i nostri agricoltori capissero l'importanza di avere un terreno sostenibile. Siamo riusciti a bloccare in Europa quell'assurda taglio all'utilizzo degli agrofarmaci, che non aveva nessuna ragione e che sarebbe stato iper penalizzante per l'Italia, proprio per il fatto che noi, negli ultimi tre anni, abbiamo ridotto del 12.5% l'utilizzo e quindi un taglio trasversale avrebbe sicuramente premiato quelli che invece in questi anni gli hanno aumentato".

Così ad AGRICOLAE Luca De Carlo, presidente della IX Commissione Senato, a margine della presentazione dei dati Osservatorio Agrofarma mostrati oggi al Senato.

"Questo è un mercato che subisce oggi tantissime crisi ma che l'approccio con il quale deve affrontarle e che il Parlamento ha capito il Governo soprattutto è stato assolutamente avanguardista è quello di un approccio che mette ricerca tecnologia, innovazione al centro del proprio agire. Su queste linee noi anche in Commissione anche in Parlamento sicuramente lavoreremo nei prossimi anni per anche per rovesciare questa immagine di un'agricoltura contro l'ambiente che in realtà non è così".