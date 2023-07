Agronetwork, Farnetti: Caldo, scegliere alimentazione ricca di liquidi, frutta fresca e secca, verdure di stagione e tanti minerali

La Presidente di Agronetwork (l’associazione dell’agroindustria fondata da Confagricoltura, Nomisma, Luiss) Sara Farnetti, specialista in medicina interna e nutrizione, ci dà consigli utili per combattere il caldo attraverso una alimentazione corretta e funzionale: per il nostro organismo la termoregolazione è un’attività molto stressante e le temperature di questi giorni lo sottopongono a un lavoro extra. Possiamo aiutarlo assumendo tanti liquidi. Tuttavia, i liquidi senza minerali non vengono trattenuti. Èquindi un'ottima strategia aggiungere ai nostri pasti alimenti che siano capaci di fornirci quei minerali che perdiamo con la sudorazione intensa e senza i quali rischiamo di avere crisi ipotensive e di avvertire debolezza. A venirci in aiuto sono, ancora una volta, gli alimenti della Dieta Mediterranea e le loro associazioni, le combinazioni.

La Presidente Farnetti suggerisce di “aggiungere agli alimenti freschi, ad esempio alle nostre insalate, alcuni ingredienti funzionali, ricchi di minerali come i capperi, le olive e le acciughe, oppure insaporire i nostri piatti con pochi cubetti di prosciutto crudo, o con un cucchiaio di scaglie di parmigiano in modo tale da fornire all’organismo minerali, tra cui anche il sodio. Stesso discorso vale per la frutta, ricca di minerali che purtroppo si perdono facilmente a causa della sudorazione e dell’effetto diuretico. Mettendo,ad esempio, nella macedonia, della frutta secca, che è ricca di minerali (come il potassio, il magnesio e lo zinco) aiutiamo il corpo a mantenere la pressione ematica più stabile e a sentire meno la calura estiva. Altrimenti possiamo ricorrere ad associazioni ben note agli italiani come prosciutto crudo e melone, o yogurt bianco e pesca”.

Durante l’estate, per superare la prova costume molti italianiseguono diete “fai da te”, eccessivamente restrittive, rischiando di acuire i sintomi dovuti al caldo intenso. Per lo più si tratta di diete iperproteiche che, oltre ai cibi freschi, escludono categoricamente l’assunzione di carboidrati e zuccheri, alimenti che - se consumati in modo funzionale e intelligente, durante, anziché fuori dai pasti - possonoessere invece di grande aiuto. Le diete iperproteiche sono oggi quelle più alla moda e la conseguenza più diffusa quando l'afa diventa opprimente è ritrovarsi con una digestione rallentata, l'intestino pigro, cali di pressione,cefalee. Il grande caldo di questi giorni, inoltre, scoraggia l’idea di mettersi ai fornelli e la voglia di consumare piatti particolarmente elaborati. Bisogna, però, cercare di non saltare i pasti per poi ritrovarsi a mangiare qualcosa di frugale tipo una barretta, un panino, un gelato e arrivare al pasto successivo ancora più voraci. Allo stesso tempo, è bene evitare l’eccessivo consumo di cibi che ci sembrano furbi e leggeri ma all’origine di associazioni decisamente squilibrate e non funzionali al sostegno dei nostri organi. Per combattere il caldo e il peso in eccesso non è dunque necessario rinunciare categoricamente ad alcuni alimenti, piuttosto è utile combinarli in maniera funzionale, sfruttando la varietà e la ricchezza offerte dalla nostra DietaMediterranea.