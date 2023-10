Agronetwork – L’oro in boccaTradizione e innovazione nell’agroalimentare conserviero: consumi, packaging, nuovi scenari

Venerdì 20 ottobre, presso la Stazione Sperimentale dell’Industria Conserve Alimentari di Angri (SA), si svolgerà dalle ore 11:00 alle 13:00 il quarto evento del tour “L’oro in bocca” ideato da Agronetwork per promuovere il Made in Italy alimentare ed il loro legame con il territorio.

Si parlerà di conserve alimentari, in particolare di pomodoro e legumi. Quello conserviero, infatti, è un settore vitale per l’economia del Paese e della Regione Campania, in grado di incarnare perfettamente le nostre tradizioni alimentari ma anche di rinnovarsi costantemente investendo in Ricerca e Sviluppo. I dati economici del settore, le sfide del futuro, le innovazioni scientifiche in materia di packaging e non solo, le proprietà nutrizionali degli alimenti saranno i temi al centro del dibattito.

Oltre all’Assessore Regionale all’Agricoltura Nicola Caputo e al Presidente di Confagricoltura Campania Fabrizio Marzano interverranno prestigiosi rappresentanti del mondo della agricoltura (Riccardo Calabrese -Resp. Settore cerealicolo e leguminose Confagricoltura) , dell’industria di trasformazione (Annibale Pancrazio-Ceo Pancrazio Spa e Nicola Calzolaro-già Direttore Federalimentare), della ricerca scientifica (Alfredo Celia-R&S Eviosys Italia) e della medicina nutrizionale (Sara Farnetti-Presidente Agronetwork).

Agronetwork è l’associazione di promozione dell’agrindustria costituita da Confagricoltura, Nomisma e LUISS con l’obiettivo di valorizzare il Made in Italy e favorire la competitività delle imprese agroalimentari.