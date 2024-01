Aibi a Sigep esplora i nuovi consumi degli italiani

Esplorare le nuove tendenze di consumo dell’arte bianca attraverso incontri e degustazioni, valorizzando così il “saper fare” di aziende e artigiani. E’ questo il programma che AIBI, l’Associazione Italiana Bakery Ingredients, intende attuare a Sigep, il Salone Internazionale della gelateria, panificazione, pasticceria artigianali e caffè.

AIBI è partner della manifestazione riminese, organizzata da Italian Exhibition Group a Rimini dal 20 al 24 gennaio, e sarà presente con un suo stand (n.141, Pad. D5), in cui accoglierà rappresentanti delle aziende, delle istituzioni, locali e nazionali, e delle associazioni.

“L’appuntamento riminese è per noi un momento essenziale di confronto con i panificatori e con tutti i protagonisti dell’arte bianca – sottolinea Alberto Molinari, presidente di AIBI – ed è anche la conferma della nostra filosofia di lavoro, basata sulla collaborazione con tutti, a cominciare proprio da Italian Exhibition Group, che dà spazio alle nostre idee e ci aiuta comprendere le nuove tendenze, spesso anticipandole”.

L’agenda di AIBI prevede una serie di eventi dedicati al “racconto” dell’universo bakery, in sinergia con ASSITOL, l’Associazione Italiana dell’Industria olearia aderente a Confindustria e Federalimentare, all’interno della quale rappresenta l’ingredientistica per panificazione, pizzeria e pasticceria. Si comincia domenica 21 gennaio, in Vision Plaza alle ore 12, con “Arte bianca e dintorni”, in cui sarà presentata la preview della ricerca Aibi-Format Reaserch, dedicata alle nuove tendenze di mercato di pane, pizza e dolci artigianali. A illustrare i contenuti dell’indagine sarà Pierluigi Ascani, presidente di Format Research, mentre Alberto Molinari, presidente di Aibi, e Palmino Poli, Delegato della Presidenza ASSITOL, commenteranno i risultati dello studio.

Lunedì 22 gennaio alle 11.30 in Sala Gardenia, si svolgerà invece il talk “Lievito italiano: storia di un’eccellenza”. Al centro dell’incontro l’ingrediente alla base di tante produzioni della nostra cultura alimentare, come pane, pizza, dolci, birra e vino, che deve molto del suo successo alla capacità di innovazione delle aziende italiane. Interverranno Pietro Grechi, amministratore delegato di Zeus Iba, Claudio Bersellini, industrial director di Lesaffre Italia, Jacopo Vaja Zurli, EMEA energy manager di AB MAURI, e Adriano Albanesi, panificatore e rappresentante del Richemont Club.

Nella narrazione di AIBI sul mondo dell’arte bianca, saranno centrali le degustazioni, che avranno come teatro lo stand associativo. Domenica 21 gennaio, alle 15, “Il cioccolato nel bicchiere”, in collaborazione con Tripstillery, noto cocktail bar specializzato in mixology, vuole essere un viaggio tra diverse tipologie di cioccolato, prodotte dai soci AIBI e abbinate in modo inconsueto a liquori e distillati. Parteciperanno Francesco Bonazzi, bartender, Stefano De Dionigi, vicepresidente di AIBI, e Andrea Carrassi, direttore generale di ASSITOL.

Si svolgerà invece lunedì 22 “Panettone a tutte le ore”. Il grande lievitato oggi è sempre più destagionalizzato e si gusta a colazione, a pranzo come dessert, in versione salata per l’aperitivo. Ecco perché i soci di AIBI, con il contributo di Marco Aliberti, giovane pastry chef, proporranno i loro panettoni in momenti differenti della giornata: alle ore 10, 14 e 16.