AIFE/Filiera Italiana Foraggi, Riccardo Severi riconfermato alla vicepresidenza di CIDE

Si è tenuta a Bruxelles il 31 maggio scorso l’annuale assemblea del Consorzio Europeo delle Imprese di Disidratazione dei Foraggi (CIDE) che conta al suo interno 7 Paesi membri, tra cui l’Italia rappresentata da AIFE/Filiera Italiana Foraggi (www.aife.eu) presente all’incontro con il presidente Gian Luca Bagnara e il direttore Riccardo Severi.

All’ordine del giorno erano previsti il rinnovo delle cariche, che ha visto la riconferma alla vicepresidenza di Riccardo Severi; l’organizzazione del Convegno mondiale sull’erba medica, che si terrà in Francia alla fine del 2025 e le proposte sulla ricerca finalizzata al miglioramento genetico della coltura per far fronte alle conseguenze della siccità.

Nella stessa giornata si è svolto anche l’incontro del Gruppo di lavoro del Copa-Cogeca presieduto da Riccardo Severi per conto dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, mentre il successivo 2 giugno è stato presentato alla Commissione il consuntivo della produzione 2022, ma soprattutto sono state illustrate le preoccupanti prospettive per il 2023 che saranno fortemente condizionate dalle conseguenze della siccità e dell’alluvione che nelle ultime settimane ha sconvolto i territori della Romagna.

“Su sollecitazione di AIFE/Filiera Italiana Foraggiabbiamo avuto modo di confrontarci con Emma Wiesner, europarlamentare membro del Comitato agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo e relatrice della mozione per l’avvio di un Piano strategico europeo per le proteine vegetali – spiega Gian Luca Bagnara - che ha condiviso con noi e gli altri partecipanti l’importanza delle proteine di origine vegetale nella transizione verso sistemi alimentari più sostenibili e a ridotto impatto ambientale. Nella UE, che assicura solo il 29% delle leguminose ad alto contenuto proteico, la produzione di proteine utilizzate per i mangimi si ferma al 77%. Durante l’incontro abbiamo sottolineato quanto la coltivazione di erba medica mantenga e migliori la qualità del suolo, favorisca l’aumento della biodiversità e la fissazione del carbonio e dell’azoto. I dati disponibili confermano infatti che la trasformazione delle colture proteiche e dei prati genera sottoprodotti in grado di agevolare l’economia circolare e rispondere alla crescente domanda dei consumatori in termini di alimenti proteici alternativi”.

“Dopo un 2022 che ha registrato una sostanziale stabilità produttiva – prosegue il direttore AIFE/Filiera Italiana Foraggi, Riccardo Severi – caratterizzato anche da un incremento delle quotazioni che hanno compensato l’aumento dei costi energetici, le prospettive legate alla produzione europea per il 2023 si presentano piuttosto incerte sotto tutti i punti di vista. La Spagna, primo produttore europeo, sta facendo i conti con una grave siccità che di fatto sembra aver già posto fine alla campagna di raccolta con una contrazione di oltre il 50% rispetto allo scorso anno, e a quanto si apprende le eventuali piogge previste nelle prossime settimane non potranno cambiare le cose perché tutta l’acqua raccolta sarà destinata a ripristinare i bacini di riserva. La domanda di proteine e fibre derivate dall’erba medica è in aumento in tutti i Paesi e questo è un dato positivo che si scontra però con la situazione climatica spagnola e purtroppo anche italiana a causa della devastante alluvione che nelle scorse settimane si è abbattuta in Romagna, compromettendo circa il 50% dell’intera area produttiva della filiera dei foraggi: non meno di 40mila ettari che per tornare a essere pienamente produttivi avranno bisogno di importanti e costosi interventi”.

AIFE/Filiera Italiana Foraggi conta una base associativa di circa 30 impianti di trasformazione situati in diverse regioni italiane. Copre circa il 90%della filiera dei foraggi essiccati e disidratati a livello nazionale con una produzione che sfiora 1 milione di tonnellate/anno, il 60% del quale segue la via dell’export. Con l’indotto genera un fatturato di circa 450 milioni di euro/anno e complessivamente dà lavoro a circa 13.500 addetti

Link alle immagini: Foto 1 Da sinistra: Eric Masset presidente Luzerne de France; Emma Wiesner europarlamentare; Eiko Jan Duursema, Presidente CIDE e Riccardo Severi, riconfermato alla vicepresidenza di CIDE. Foto 2 - Il Gruppo di lavoro con il presidente AIFE/Filiera Italiana Foraggi, Gian Luca Bagnara e, alla destra di Emma Wiesner, Dominique Dejonckheere, policy advisor Copa-Cogeca settore foraggi