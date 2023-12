Al via il 29 dicembre la stagione dell’arancia rossa di Sicilia IGP. Diana: grande abbondanza di frutti e di qualità

Al via il 29 dicembre la stagione della raccolta dell'Arancia Rossa di Sicilia IGP. Come da consolidato calendario di produzione le prime arance rosse di Sicilia a essere raccolte saranno quelle della varietà “Moro”, subito dopo Capodanno, dal 4 gennaio, sarà il turno della varietà regina, la “Tarocco”. Infine, dal 16 febbraio arriveranno le arance “Sanguinello”.

“Veniamo da una campagna, quella del 2022- 2023, in cui abbiamo commercializzato 28 mila tonnellate di prodotto. Ben 23 mila sono state consumate in Italia e all’estero come frutto fresco, 5 mila sono state trasformate in succhi d’arancia, particolarmente apprezzati dagli sportivi e da consumatori attenti alle qualità dell’Arancia rossa di Sicilia IGP”, afferma il presidente del Consorzio di tutela, Gerado Diana.

“Ci apprestiamo a cominciare una nuova campagna che ha grande abbondanza di frutti e di qualità nonostante il cambiamento climatico che, sempre più spesso, porta condizioni meteorologiche in cui coltivare è una impresa eroica. Il mio ringraziamento va a tutti i produttori che con sapienza e caparbietà da agricoltori veri hanno fatto si che le arance rosse siano, anche quest’anno, sulle tavole degli italiani e dei tanti estimatori esteri del nostro frutto”, aggiunge Gerardo Diana.

“Le caratteristiche dell’arancia rossa, unica per aspetto e caratteristiche organolettiche, saranno come sempre rispettate in pieno. Le arance non sono, fortunatamente, un prodotto da catena di montaggio e per far si che arrivino a piena maturazione, gli agricoltori debbono fare i conti con molteplici fattori. Il rispetto del disciplinare di produzione, i nostri dieci comandamenti, ci permetterà ancora una volta di avere un frutto dall’inimitabile colore rosso che solo la natura, la terra della Sicilia orientale, il clima e l’Etna sono in grado di dare. La produzione sia qualitativamente sia quantitativamente è soddisfacente e garantirà ai buyer e ai consumatori una adeguata fornitura di tutte le varietà di Arancia Rossa di Sicilia IGP per l’intero periodo della campagna di commercializzazione, da fine dicembre a maggio”, spiega ancora Diana.

“Sui mercati italiani e su quelli esteri la partita di questa stagione è per noi importantissima dobbiamo consolidare la tendenza di crescita della produzione e quello della nostra reputazione, sempre più affermata grazie alla qualità unica delle rosse e all'impegno che tutta la squadra del consorzio infonde alle attività di comunicazione, vigilanza, amministrazione e marketing”, conclude il presidente del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP.

Il Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP conta 500 produttori, 6500 ettari coltivati, di cui 100° in biologico, sui territori di Catania, Enna e Siracusa, 70 confezionatori di prodotto, 17 industrie di trasformazione associate e 280 aziende autorizzate all’uso del marchio.