Alexander Koch nuovo Amministratore Delegato di HEINEKEN Italia

Dopo quattro anni, a partire dal 1° agosto 2024, Wietse Mutters lascia la carica di Amministratore Delegato di HEINEKEN Italia per diventare Amministratore Delegato HEINEKEN Vietnam.

Nei quattro anni in cui ha ricoperto il ruolo, Mutters ha ulteriormente rafforzato la posizione di HEINEKEN sul mercato italiano, incrementando la quota, il fatturato e l’utile operativo. Ha sviluppato il solido portafoglio di HEINEKEN Italia e ha introdotto innovazioni, rafforzando marchi locali di successo come Ichnusa, Birra Messina e Birra Moretti. Ha diretto la trasformazione digitale di Partesa e consolidato la cultura vincente dell’azienda, concentrandosi sulla crescita della Leadership organizzativa e dell'Empowerment.

Wietse Mutters passerà il testimone ad Alexander Koch, attuale AD di HEINEKEN Vietnam, che assumerà il ruolo di Amministratore Delegato HEINEKEN Italia.

Entrato in HEINEKEN nell'ottobre del 1997 come tirocinante in Commercial Management, Koch è stato Direttore Commerciale di Bralirwa (Ruanda) dal 2007 al 2011 per poi passare, dal 2011 al 2015, a Direttore Marketing di Athenian Brewery (Grecia) e diventare Amministratore Delegato di Brassivoire, dove ha curato l’ingresso nel mercato della Costa d'Avorio. Ad agosto 2018 viene nominato Direttore Commerciale di HEINEKEN Vietnam e nel 2020 Amministratore Delegato. Sotto la sua guida, nonostante il contesto esterno volatile e turbolento, HEINEKEN Vietnam è cresciuta ulteriormente, rafforzando la sua posizione, fino a diventare il leader di mercato, grazie a un portafoglio molto più ampio e alla strategia di crescita dei marchi.

“In questi anni alla guida di HEINEKEN Italia ho avuto l’onore di lavorare con una squadra piena di passione, professionalità e determinazione, che ha permesso all’azienda di crescere e rafforzare la sua leadership in un contesto dinamico e sfidante” commenta Wietse Mutters. “Ringrazio le persone di HEINEKEN Italia per la fiducia dimostratami e per la capacità di agire sempre come una squadra compatta e determinata a vincere ogni sfida, raggiungendo sempre ottimi risultati e consolidando la cultura vincente della nostra azienda. Un particolare ringraziamento a tutti i nostri clienti con cui abbiamo costruito relazioni solide e vincenti e che sono stati la base del successo sul mercato. Sono certo che Alexander saprà proseguire questo percorso di crescita, guidando la squadra verso ulteriori grandi successi”.

“Sono orgoglioso di poter guidare nei prossimi anni HEINEKEN Italia, leader e riferimento del mercato italiano” dichiara Alexander Koch. “HEINEKEN è un’azienda che ha investito molto in marchi italiani, contribuendo così alla crescita del mercato e allo sviluppo della cultura della birra in Italia. Sono entusiasta dell’incarico e felice di raccogliere il testimone per continuare a crescere guidati dalla nostra strategia EverGreen”.