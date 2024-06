Alimentazione, Cerreto: su cibo ultra-processato Pd pur di criticare ignora precisazione Crea

“Il Governo Meloni, sin dal suo insediamento, ha come tema centrale un concetto chiaro e semplice. La sfida del futuro non può essere solo quella della ricerca di un modello che porti a garantire cibo per tutti ma garantire buon cibo per tutti. La differenza non è sottile. E su questo non c’è mai stato alcun tipo di fraintendimento. Stupisce quindi l’interrogazione presentata dal capogruppo Pd in commissione Agricoltura alla Camera Stefano Vaccari, al ministro Lollobrigida e al ministro Schillaci, su un’ipotetica virata del Governo a favore del cibo ultra-processato. Interrogazione basata su un Position Paper dell’Istituto di ricerca del ministero dell’Agricoltura, divulgato sui media, nel quale emerge la volontà di rivedere o addirittura eliminare il termine in questione in quanto giudicato fuorviante”. Lo dichiara l'on. Marco Cerreto, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Agricoltura. “L’on. Vaccari forse, per la fretta di criticare il Governo, sembra ignorare la precisazione puntuale da parte del Crea, che ha chiarito con una nota che il documento in questione risale a prima dell'attuale gestione e nulla ha a che vedere con il lavoro che stanno portando avanti i ricercatori con impegno e serietà. Gli Italiani sanno che il Governo Meloni lavora per garantire trasparenza ai consumatori, sicurezza alimentare e qualità del cibo che viene portato a tavola e che esportiamo in tutto il mondo, e non hanno bisogno delle polemiche strumentali del Pd su una notizia che semplicemente non esiste”, conclude Cerreto.