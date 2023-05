Allevamenti, interrogazione Cherchi (M5S): su benessere animali durante trasporto

Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-00393 presentato da CHERCHI Susanna testo di Mercoledì 10 maggio 2023, seduta n. 101

CHERCHI e AMATO. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

come noto, entro la fine del 2023 la Commissione europea adotterà la propria proposta di riforma del regolamento (CE) n. 1 del 2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto;

anche il Parlamento Europeo, in seguito alla relazione della commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto (ANIT) ha espresso la necessità di modificare tale regolamento a causa delle sue lacune e della scarsa applicazione da parte dei Paesi europei;

in tale contesto, ha destato non poche preoccupazioni l'appoggio iniziale, da parte dell'Italia, al documento portoghese presentato il 30 gennaio 2023 durante la riunione del Consiglio agricoltura e pesca, salvo poi il dietrofront del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in Aula, ove ha dichiarato che: «L'Italia, pur avendo in quella specifica occasione garantito la legittimità dell'atto presentato dalle Nazioni, non ha formalmente condiviso il contenuto della proposta del Portogallo e di altri Paesi», aggiungendo che: «Salvaguardare il benessere degli animali durante il trasporto è uno degli obiettivi più importanti che bisogna perseguire»;

come quotidianamente mostrano le inchieste di Animal Equality, organizzazione internazionale per la protezione degli animali, sempre più spesso questi ultimi vengono crudelmente considerati al pari di qualsiasi merce da commercializzare;

infatti, gli animali sono costretti a viaggiare in gravi condizioni, caricati su camion sovraffollati, non equipaggiati per il loro trasporto e sprovvisti delle necessarie omologazioni; spesso vengono esposti a temperature incompatibili con i più basilari concetti di benessere animale e sono costretti a viaggiare per giorni interi, senza alcuna sosta, nonostante siano feriti, assetati o affamati. Lo stesso trattamento viene riservato ai cuccioli non svezzati, addirittura impossibilitati a nutrirsi, prima di essere poi ammazzati;

proprio nel periodo precedente alla Pasqua 2023, un camion su cui viaggiavano agnelli provenienti dalla Romania è stato fermato per controlli di routine e alcuni animali sono stati rinvenuti in condizioni di estrema sofferenza, tanto che si è dovuto procedere al loro abbattimento in loco;

inutile precisare che la meta finale di questi viaggi è il mattatoio;

occorre inoltre sottolineare che, sebbene tali viaggi siano stati considerati «parte integrante della filiera alimentare», gli animali, così come riconosciuto dall'Unione europea all'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), sono «esseri senzienti», capaci, cioè, di provare dolore e piacere;

al di là del fatto che, come noto, i trattati europei hanno diretta applicazione nel nostro ordinamento, la recente riforma dell'articolo 9 della Costituzione fa esplicito riferimento alla tutela degli animali, riconoscendo loro una propria dignità;

alla luce di tale articolo, uno degli obiettivi primari del legislatore dovrebbe essere quello di assicurare il rispetto di tutte le garanzie di benessere nei loro confronti, dal momento della partenza dall'allevamento fino all'arrivo al mattatoio, così come sancito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea;

la situazione in termini di protezione legale degli animali è, invece, ulteriormente aggravata dalla mancanza, in molti Paesi terzi, di un sistema normativo almeno pari a quello europeo;

la stessa Animal Equality ha lanciato una petizione online con la quale si chiede di tener presenti alcuni parametri nella revisione del regolamento comunitario con l'unico obiettivo di garantire il benessere degli animali;

tale petizione ha riscontrato un notevole successo, sancendo chiaramente la volontà dei cittadini di vedere, da parte del legislatore, una maggiore sensibilità ed attenzione verso queste tematiche –:

se il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste intenda rivedere la posizione che assumerà l'Italia ai prossimi incontri Agrifish, prendendo nettamente le distanze dal documento portoghese e schierandosi dalla parte di altre Nazioni, quali l'Olanda;

se il Governo intenda schierarsi a favore di un totale divieto di esportazione di animali vivi verso Paesi esteri, sostituendo questi ultimi con carne e cercasse, semi ed embrioni, come raccomandato anche da FVE, OIE, ed EFSA.

(3-00393)