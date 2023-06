Allevamenti, Pulina: In Italia allevamenti riducono riscaldamento globale. Carne centrale nella dieta mediterranea. VIDEOINTERVISTA

“Abbiamo dimostrato attraverso la letteratura scientifica più recente che, rispetto a quanto si dice correntemente, e cioè che gli allevamenti emettono gas climalteranti e che concorrono al riscaldamento globale, in realtà almeno in Italia - grazie alla nostra grande efficienza - noi riduciamo quello che è il riscaldamento globale: abbiamo ridotto le emissioni di gas climalteranti, per cui vi è meno gas in circolazione e abbiamo pertanto meno capacità climalteranti.”

Così Giuseppe Pulina, professore di Etica e Sostenibilità degli Allevamenti all’Università di Sassari a margine della conferenza stampa di presentazione del volume “Carni e salumi: le nuove frontiere della sostenibilità”, scritto dagli autori Elisabetta Bernardi, Ettore Capri e Giuseppe Pulina, edito da Franco Angeli con il contributo di Carni Sostenibili.

“Per quanto riguarda l'etica, invece, abbiamo studiato quelli che sono i modelli che attengono alla responsabilità dell'uomo per quanto riguarda il benessere degli animali, affermando che il diritto degli animali in realtà è un nostro diritto a che gli animali stiano bene. È nostro dovere far sì che gli animali siano trattati bene e che il benessere animale sia garantito a tutti gli animali: gli animali domestici, i pet e gli animali selvatici.

Fa parte del nostro mestiere di scienziati di ribaltare i paradigmi, cioè di fare attraverso la sperimentazione e le verifiche empiriche una ricerca su quello che è il paradigma dominante, e che si è rivelato talmente debole che noi abbiamo dimostrato esattamente il contrario di quanto si racconta. Se si esagera tutto fa male, perciò è tutto nocivo, perché il bene sta nella misura.

Nella nostra dieta mediterranea il consumo di carne è centrale, sempre se moderato. 100, 120 grammi al giorno di tutte le specie: carni rosse, carni suine, pollame, insomma tutte le carni, consumo di pesce, consumo di uova e di latte, cioè tutti gli alimenti sotto inclusi sono previsti. Per cui il consumo consapevole all'interno della nostra tradizione mediterranea è quello che garantisce il maggior rispetto dell'ambiente e la nostra salute e soprattutto la nostra longevità”.