Allevamenti, Scordamaglia: troppa disinformazione e fake news. Nostri allevamenti i più sostenibili al mondo. VIDEOINTERVISTA

“Un libro che arriva al momento giusto, in un momento in cui c'è troppa disinformazione, in cui ci sono fake news che riguardano i nostri sistemi di allevamento, che sono i più sostenibili al mondo. Un momento in cui la Commissione Europea continua ad emanare norme a livello comunitario prive di basi di valutazione, di impatto di numeri e dati scientifici. Quindi assolutamente straordinario. Utile anche in un momento in cui le fake news raggiungono il massimo proprio sulle carni sintetiche, a cui si attribuiscono valori taumaturgici in termini di sicurezza alimentare ed impatto ambientale. Quando invece i dati finalmente disponibili man mano stanno dimostrando che è un prodotto altamente a rischio, come mai è successo prima in tema di salute umana, e altamente impattante sull'ambiente, fino a 25 volte più della produzione naturale.”

Così Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia a margine della conferenza stampa di presentazione del volume “Carni e salumi: le nuove frontiere della sostenibilità”, scritto dagli autori Elisabetta Bernardi, Ettore Capri e Giuseppe Pulina, edito da Franco Angeli con il contributo di Carni Sostenibili.

“Insomma, crediamo che questi elementi siano fondamentali per un dibattito scientifico che potrà avvenire almeno nel nostro Paese, grazie al divieto che per ora esiste e che il nostro Governo ha voluto introdurre sulle carni sintetiche, e fondamentale le produzioni zootecniche, la carne suina: è l'ossatura del nostro Paese, uno strumento di tutela ambientale contro il dissesto idrogeologico. Stabilisce semplicemente delle verità: oggi produrre un chilo di carne nel nostro Paese vuol dire mettere in circolo un quinto delle CO2 di altri paesi. Dimostra come ben altri comportamenti, dai viaggi agli spostamenti fino all'energia, inquinino molto di più di un sistema zootecnico che invece si sta confermando ad impatto negativo: cioè assorbe molto più CO2 nel suo ciclo completo di quanto ne emetta”.