All’Orto Botanico di Roma il 12 luglio l’evento Donne in Campo-Cia pre vertice Onu

Comunità, donne e territorio: le radici del sistema globale del cibo”. Questo titolo e tema dell’evento internazionale organizzato da Donne in Campo-Cia, in programma mercoledì 12 luglio, alle ore 10.30, presso la Sala dell’Aranciera dell’Orto Botanico di Roma.

L’iniziativa, nata in preparazione del prossimo vertice Onu sui sistemi alimentari che si terrà dal 24 al 26 luglio proprio a Roma, vuole affrontare il tema dei sistemi locali del cibo, come fattore strategico, in tutte le aree geografiche, per lo sviluppo economico e sociale dei territori, la permanenza delle famiglie agricole nelle aree interne, la valorizzazione delle diete tradizionali, il contrasto ai tentativi di omologazione alimentare e alla promozione del cibo sintetico.

Filo conduttore delle esperienze italiane ed estere il ruolo delle comunità locali e il valore dell’agricoltura familiare, fondamentale per la realizzazione dell’Agenda 2030.

Ricco il programma dei lavori. Dopo l’apertura di Pina Terenzi, presidente nazionale di Donne in Campo, ci sarà il videomessaggio dedicato di Mike Limbuko, Chair Resilient Local Food Supply Chains Alliance (UNFSS Coalition of Action). Seguiranno le testimonianze delle buone pratiche dai territori, con l’esperienza della Comunità del cibo e della biodiversità dell’area sud della Basilicata, raccontata dalla presidente regionale di Donne in Campo Concetta La Rocca, e con l’esperienza del Biodistretto della produzione e della comunità “BioVenezia” raccontata dal suo presidente Daniele Piccinin.

Spazio, quindi, alla tavola rotonda con istituzioni e mondo della ricerca e delle imprese. Parteciperanno, infatti, Maurizio Martina(vicedirettore Fao); Stefano Gatti (inviato speciale per la sicurezza alimentare MAECI); Catia Zumpano (CREA); Angelo Barone (presidente Consulta dei Distretti del Cibo); Barbara Nappini(presidente Slow Food Italia); Giaime Berti(coordinatore Gruppo sui Sistemi Locali del Cibo, Tavolo Nazionale sui Sistemi Alimentari MAECI, Scuola Superiore Sant’Anna); Fausta Fabbri(Accademia dei Georgofili); Cristiano Fini (presidente Cia-Agricoltori Italiani). Modera la giornalista Anna Di Russo.