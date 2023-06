Alluvionati, Agea: sollecitata cadenza pagamenti assicurazioni agevolate e domanda pagamento

Per far fronte alle ingenti perdite subite dal settore agricolo nei territori colpiti dalla recente alluvione, AgEA - fa sapere in una nota - ha deciso di intensificare la sua attività, sollecitando la cadenza di elaborazione di tutti i pagamenti previsti per le assicurazioni agevolate e, in particolare, per le domande di pagamento riferite alla annualità 2022.

Secondo le recenti stime di AgEA sulle domande di pagamento presentate, le aziende colpite dall’alluvione riceveranno un totale complessivo di 6,5 milioni di contributi nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN). Infatti, è stato appema approvato un decreto di pagamento di 2.602.259 di euro per le 1.607 domande presentate. AGEA si è anche attivata per una nuova raccolta di domande da elaborare con prossimo decreto che, per circa 1.316 richieste di contributi, prevede una dotazione di oltre 3,5 milioni di euro. In aggiunta a ciò, AgEA ha messo a disposizione le sue competenze nell’ambito degli aiuti nazionali della gestione del rischio, tramite l'avvio di un ulteriore pagamento delle domande di aiuto 2022 per il rimborso dei costi sostenuti per polizze a protezione delle strutture aziendali e del costo di smaltimento dele carcasse animali. Questo intervento varrà oltre mezzo milione di euro.

AgEA si atterrà, per il momento, a pagare domande relative a concessioni del sostegno del 40% della spesa ammessa, anziché del 70%, come stabilito dal Programma nazionale di sviluppo rurale. La decisione è da ritrovarsi nella difficoltà dovuta all’insufficiente dotazione finanziaria dell’avviso pubblico per produzioni vegetali 2022.

Con il costante obiettivo di essere vicino all’intero comparto agricolo, AgEA sta monitorando strettamente lo stato di presentazione delle domande e sta pianificando, a cadenze ravvicinate, l'emanazione dei rispettivi decreti di pagamento.

Pertanto, si sottolinea che non esistono ritardi di pagamento imputabili ad AgEA, ma questi vanno imputati alla scarsità delle risorse finanziarie disponibili, considerando anche che la programmazione del PSRN sta volgendo ormai al termine.

AgEA sottolinea inoltre che un ulteriore ostacolo che ha impedito il consueto primo pagamento della campagna corrente entro l’anno di competenza è derivato dalla tempistica in cui i Consorzi di difesa hanno fatto pervenire, proprio per l’anno 2022, la completezza dei dati dei certificati di polizza sul SIAN, senza i quali non è stato possibile, per il Ministero e per AgEA stessa, avviare e concludere entro lo scorso anno le procedure di calcolo dei contributi spettanti alle aziende. Tuttavia, è stato compiuto un grosso sforzo da parte dell’Amministrazione per completare una prima rispettiva concessione il 21 dicembre 2022 del valore di di euro 129.238.601,19.

Per far fronte a questa situazione, il Ministero ha disposto lo scorso 24 maggio l’integrazione dei fondi, permettendo ad AgEA di eseguire una seconda concessione di aiuti di circa 67 milioni di euro nei limiti della disponibilità dei fondi stessi.