Alluvione, Battistoni (FI): Celerità Governo per emergenza Marche, stanziati 4 mln di euro

“Dopo la celerità di intervento mostrata dal Governo Meloni che ha stanziato oltre 2 mld di euro di risorse da destinare all’Emilia, ai comuni e alle popolazioni colpite dai tragici eventi alluvionali, nella giornata di ieri il Cdm ha nuovamente dato prova di sensibilità e di rapidità approvando per la Regione Marche fondi pari a 4 milioni di euro che serviranno per dare immediato ristoro e soccorso ai territori dei comuni della Provincia di Pesaro - Urbino e alle popolazioni marchigiane vittime degli eventi calamitosi che li hanno interessati negli scorsi giorni”. Lo dichiara in una nota il vice presidente della Commissione Ambiente, Trasporti e Lavori Pubblici alla Camera e coordinatore regionale di Forza Italia per le Marche.

“Con questo provvedimento - aggiunge - il Governo ribadisce la sua propensione ad essere accanto ai territori con misure efficaci che diano soluzioni certe per affrontare e superare celermente le fasi emergenziali. Un’iniziativa - conclude Battistoni - che si unisce alle misure in favore delle Marche contenute nel Dl Aiuti che hanno approvato e stanziato finanziamenti per 300mln di euro”, conclude Battistoni.