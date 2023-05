Alluvione, Becherini (Confederazione Italiana Liberi Agricoltori): chiediamo al Governo aiuto per la aziende colpite

“La Confederazione Italiana Liberi Agricoltori sta seguendo con grande apprensione il disastro che ha colpito la popolazione emiliano romagnola. Presenti in tutta la Regione con le nostre aziende, stiamo vivendo momenti di ansia per gli amici che conosciamo e per le migliaia di agricoltori che si rivolgono ai nostri uffici giornalmente”.

Inizia con queste frasi accorate la lettera che il Presidente Becherini ha inviato al Ministro Lollobrigida e al Presidente Bonaccini.

“In constante contatto con la struttura regionale, che ci aggiorna di minuto in minuto, ci rivolgiamo a Voi non solo per chiedere un urgente ed incisivo intervento in aiuto delle aziende agricole così duramente colpite dalle calamità naturali, ma anche per chiedere che, fin da subito, siano messi in cantiere tutti gli interventi tecnici a tutela delle vite umane e degli apparati produttivi di un territorio che era, è e sarà sempre un esempio di capacità e intelligenza”.

“Seppur convinti che le Amministrazioni che presiedete siano già fortemente impegnate per far fronte alla catastrofe in atto, con la presente la LiberiAgricoltori – continua Becherini - chiede che le Istituzioni offrano un ulteriore e massiccio contributo adoperandosi al più presto affinché vengano stanziati fondi diretti a risarcire gli enormi danni subiti dai produttori agricoli emiliano-romagnoli, sia in termini di colture distrutte, sia per i beni materiali costituenti le aziende stesse”.

“Come Vi è noto, sono ormai prossime le scadenze dei termini per la presentazione delle Domande di Aiuto/Pagamento relative alla Campagna PAC 2023 e la drammatica situazione in atto impone che tali scadenze vengano rinviate a data da destinarsi, in modo da evitare che ai danni già subiti dai produttori agricoli si sommino anche quelli derivanti dalla certa mancata presentazione delle Domande PAC e delle molte misure regionali che scadranno tra pochi giorni”.

“Ci troviamo di fronte ad una catastrofe ambientale con pochi precedenti nella storia recente della Repubblica e solo un intervento concreto delle Istituzioni può mitigare le conseguenze di essa ed è a questo che Vi chiamiamo – conclude la lettera, Becherini - sapendo che il grande popolo emiliano-romagnolo saprà distinguersi anche in questa tremenda occasione nel modo in cui ci ha sempre abituati”.