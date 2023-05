Alluvione, Confagricoltura: grazie al ministro Tajani per la disponibilità e la pronta risposta alle nostre richieste

“Ringraziamo il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, per la vicinanza e la sollecita risposta a Confagricoltura in merito alle questioni che abbiamo portato alla sua attenzione dopo la tragica alluvione delle scorse settimane”.

Il presidente Massimiliano Giansanti intende evidenziare la disponibilità del ministro che ha risposto alla Confederazione mettendo a disposizione gli uffici del Dicastero “per dare una mano alle aziende a ricominciare quanto prima a produrre e ad esportare”. In particolare, viene evidenziata la disponibilità a fornire ogni utile assistenza con riferimento alle procedure da utilizzare per l’acquisizione dei dati satellitari per avere un quadro dettagliato delle unità catastali delle aziende agricole interessate dalle inondazioni, così come richiesto da Confagricoltura.

Dal Ministero degli Esteri, ricorda Tajani nella missiva, arriveranno 705 milioni di euro a fondo perduto per aiutare le imprese che esportano: “Un segnale importante del Governo – precisa Giansanti – che ha prontamente attivato una serie di misure a sostegno dei territori alluvionati. Lo stesso Ministero degli Esteri, inoltre, ha avviato una rete con CDP, Sace, Simest e ICE per rispondere alle richieste delle aziende colpite dalla calamità in Centro Italia, e in particolare in Emilia Romagna”.