Alluvione ER. Vaccari (Pd): serve il Commissario, Meloni decida, Comuni indicano Bonaccini

Il Governo è fermo. Ha dichiarato di avere a disposizione soldi che concretamente non ci sono e non è in grado di prendere decisioni in tempi rapidi per aiutare i cittadini dell’Emilia Romagna che con fatica stanno rientrando nelle loro case e nelle loro aziende, anche solo per stimare i danni subiti nei giorni dell’alluvione.

La presidente Meloni ascolti i sindaci che su quei territori dal 2 maggio scorso stanno rappresentando lo Stato e chiedono subito risorse ed operatività per riconquistare nei tempi più rapidi possibili una normalità non solo utile per quelle terre ma anche per il Paese che potrà tornare a contare su produzioni e su servizi, a cominciare da quelli turistici, di grande eccellenza.

La presidente Meloni assuma su di sé le decisioni da prendere per evitare che, come sta avvenendo in queste ore, si sentano troppe campane governative che straparlano di alluvione, stime e terremoto senza avere cognizione su tempistiche e necessità, e fanno telefonate ai sindaci promettendo risorse che non ci sono ancora! Serve il commissario, lo si nomini e si cominci a lavorare seriamente. L’Emilia, le forze produttive e associative, i sindacati e gli enti locali si sono già espressi perché il presidente della Regione, Stefano Bonaccini venga nominato commissario. Le polemiche, le perdite di tempo e i rilanci non servono a niente se non a dare visibilità a chi da solo non ne ha.