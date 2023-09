Alluvione, Lollobrigida: fatto lavoro di squadra che garantirà ristori veloci e tutele per settore agricolo. VIDEOINTERVISTA

“Questi provvedimenti sono stati realizzati insieme al commissario il generale Figliuolo, al suo staff e insieme alla rappresentanza delle regioni coinvolte dall'alluvione e tutto il ministero, l’AGEA.” – cosi il Min. Lollobrigida al termine dell’incontro tenutosi stamane presso il Ministero con il Gen. Figliuolo e le Associazioni di categoria sull’erogazione dei fondi per l’ Emilia-Romagna.

“Tutta l'azione è stata descritta da parte della struttura commissariale e del ministero in favore degli agricoltori dell'Emilia Romagna, della Toscana e delle Marche per cercare di velocizzare la possibilità di dar loro i ristori e far ripartire le loro imprese. Le associazioni hanno ascoltato e, da quello che hanno affermato, apprezzato il lavoro della struttura commissariale, del Ministero in collaborazione con la Regione che hanno definito in alcuni interventi anche molto più celere rispetto al passato.

Questo lavoro di sistema e di squadra, a nostro avviso, riuscirà nell'obiettivo di efficientare i pagamenti, di mettere in condizione le aziende che sono state danneggiate di avere il Ristoro nel tempo più rapido possibile e ovviamente di salvaguardare un settore strategico come quello dell’Agricoltura.

Abbiamo trattato tanti argomenti specifici, alcuni fondi sono stati già erogati tramite anche la Regione (che provenivano però dal governo), altri la struttura commissariale, immagino che il commissario Figliolo saprà meglio di me definire i tempi e cifre.

Per quello che riguarda invece i fondi del ministero noi siamo riusciti a ottenere sulle voci calamità, alluvione e siccità 60 milioni dall'Europa, anzi più di 60 milioni dall'Europa, che ci hanno permesso di attivare un cofinanziamento del 200%, quindi 180 milioni che verranno erogati molto rapidamente nei tempi che oggi abbiamo comunicato alle associazioni agricole su un meccanismo che con loro però abbiamo identificato e che in queste ore verrà messo tecnicamente in azione.”