Alluvione, Lollobrigida: fornite immediate risposte a imprese agricole. Quando avremo stima danni pronti a lavorare su ricostruzione

"Il decreto legge adottato dal governo risponde alle esigenze di fornire un aiuto immediato alle imprese agricole gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali in E. Romagna. Le imprese potranno ottenere un ristoro anche se non assicurate a completamento degli aiuti stanziati dal fondo Agricat. Le imprese potranno beneficiare di contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato alla produzione, di prestiti con ammortamento quinquennale per riavviare l’attività, della proroga dell’operazione di credito agrario, ecc.

Le risorse saranno individuate sul fondo di solidarietà nazionale."

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso del Question time alla Camera sulle iniziative volte a garantire un'efficace ripartizione delle risorse a supporto della popolazione dell'Emilia-Romagna colpita dai recenti eventi alluvionali, in particolare ai fini della ripresa del comparto agricolo (Foti – FDI).

"Riguardo al Masaf. Il decreto legge approvato ieri in consiglio dei ministri prevede uno stanziamento di 100 mln di euro a indennizzo delle imprese agricole colpite e una ulteriore disposizione destinata alle risorse del fondo per l’innovazione in agricoltura ed a tal fine si stanzia la cifra di ulteriori 10 mln di euro per il 2023, 30 mln per il 2024 e 35 mln euro per l’anno 2025.

Al commissario straordinario per la siccità si attribuisce un ulteriore compito, verificare lo stato di efficenza e manutenzione delle opere di bonifica che consentano il drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull’intero territorio nazionale.

Infine viene consentita la raccolta di legname avulso e depositato naturalmente nell’alveo dei fiumi non più solo a seguito del verificarsi degli eventi atmosferici ma anche prima, così da manutenere il territorio grazie all’attività degli agricoltori.

Non appena avremo una stima dei danni completa il governo sarà pronto ad intervenire per lavorare sulla ricostruzione."