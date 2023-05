Maltempo, Lollobrigida: Non serve dare i numeri, serve dare le risposte. Martedì definiremo interventi necessari. Richiesto Fondo europeo. VIDEOINTERVISTA

"Ci sarà un Consiglio dei ministri. Ieri ci siamo incontrati nuovamente dopo le 17 con il collega Mantovano, con il collega Musumeci, con il collega Giorgetti, con il collega Valditara e abbiamo ripreso la discussione del giorno prima, cercando di puntualizzare quale sarà il percorso che ci porterà martedì a tentare di definire i primi interventi necessari. Quelli di urgenza sono già stati messi in campo ampiamente dal collega Musumeci. La Presidente Meloni segue con attenzione nonostante sia al G7 in Giappone e anzi, da questo punto di vista ha anche sensibilizzato le altre nazioni su quello che sta accadendo in Emilia Romagna.”

Così ad AGRICOLAE il ministro Masaf Francesco Lollobrigida sulla questione maltempo e alluvione in Emilia Romagna.

”Noi abbiamo richiesto il fondo europeo per queste casistiche. Stiamo parametrando i nostri interventi nell'ordine delle cose immediate e delle cose poi che scaturiranno quando avremo calcolato esattamente le dimensioni del problema. Il Governo sta sollecitando un incontro con la Regione e con le rappresentanze del mondo delle organizzazioni agricole , ma anche con le organizzazioni di altri produttori che in quel territorio sono danneggiati dall'evento direttamente ma anche indirettamente. Io non voglio fare cifre perché nel mentre c'è ancora un evento in corso purtroppo il maltempo oggi è ritornato. Io credo che dare i numeri serva poco, bisogna dare risposte”.