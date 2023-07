Alluvione, oggi prima riunione operativa al Masaf con Lollobrigida, Figliuolo e le confederazioni agricole

Questa mattina al Masaf, Ministero per le politiche agricole, si è volta la prima riunione per l'alluvione in Emilia-Romagna. Presenti, oltre ai dirigenti MASAF, il Ministro Francesco Lollobrigida, il Commissario per l'emergenza Paolo Figliuolo, Fabio Vitale, Direttore Generale, AGEA, Chiara Zaganelli, Direttore Generale, ISMEA, Livio Proietti, Commissario ISMEA, Alessio Rocchi, Amministratore Unico SIN SpA, Ettore Prandini, Presidente Coldiretti, Anna Maria Barrile, Direttore Generale Confagricoltura, Cristiano Fini, Presidente Nazionale CIA, Tommaso Battista, Presidente Copagri, Cristian Massetti, Alleanza Cooperative AGRI, Alessio Ciaccassi, Alleanza Cooperative AGRI, Davide Veronicchi, Alleanza Cooperative AGRI, Matteo Milanesi, Alleanza Cooperative AGRI.

Durante l'incontro, il Ministro ha sottolineato l'importanza di fornire alle aziende agricole le risorse necessarie per il recupero delle attrezzature danneggiate. A tal fine, è stato destinato una parte del bando dell'innovazione per sostenere tali esigenze.

Riguardo alla questione dei fondi europei, il Ministro ha espresso soddisfazione per l'approccio sinergico adottato, che ha consentito di ottenere un finanziamento di 60 milioni di euro.

Si punta poi ad aprire un tavolo di discussione con le Regioni per valutare ulteriori proposte. Il Ministro ha chiarito che questi fondi dovrebbero essere destinati principalmente a questa specifica vicenda, poiché il finanziamento originale era stato concepito proprio per tale motivo.

Inoltre, Lollobrigida ha sottolineato la necessità di mantenere un costante rapporto di collaborazione per implementare interventi di sostegno che spaziano dall'emergenza all'intervento ordinario, dalla ricostruzione alla pianificazione strategica. A tale scopo, il tavolo di coordinamento rappresenta un'importante struttura per garantire un'efficace operatività senza sovrapposizioni.

Il Commissario Nicola dell'Acqua, responsabile della pianificazione, potrebbe essere coinvolto in un approccio virtuoso per comprendere i termini normativi, strutturali e finanziari, al fine di promuovere l'agricoltura come soggetto chiave nella lotta al dissesto idrogeologico. Quest'anno si celebra il centenario della legge Serpieri, che si basava su due pilastri: la forestazione, che deve svolgere un ruolo funzionale anche nella fase di ricostruzione, e il coinvolgimento degli agricoltori nella pulizia e manutenzione del territorio. Gli agricoltori sono infatti attori fondamentali nell'economia e autentici ambientalisti.

Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste si impegna a sostenere le aziende agricole colpite dalle calamità naturali, collaborando con il Commissario Figliuolo e le istituzioni coinvolte attuando un piano d'azione condiviso per garantire una solida ripresa del settore agricolo.

"Dobbiamo cercare di accelerare il processo non solo per quanto riguarda l’emergenza, ma anche la ricostruzione e mettere nella condizione di non far passare la voglia di fare l’imprenditore agricolo a coloro che rappresentano la spina dorsale del nostro sistema agricolo", specifica il ministro Lollobrigida.

"Diventa fondamentale concentrarci sul chi e capire in maniera sinergica come affrontare le problematiche. Ovviamente da una parte ci sono tutti i nostri dirigenti del ministero, i capi dipartimento di Ismea e Agea per l’erogazione dei fondi strutturali, per quelli emergenziali sui quali e dall’altra parte ci sono le rappresentanze delle maggiori istituzioni del mondo dell’agricoltura e dell’allevamento che possono evidenziare le criticità e soprattutto quelle che sono le proposte per accelerare un processo che riteniamo fondamentale.

La possibilità per le aziende di avere disponibilità di sostegno e abbiamo stanziato quota parte del bando dell’innovazione finalizzata al recupero della strumentazione per coloro che hanno avuto danni.

Sulla vicenda europea credo che abbiamo fatto complessivamente un buon lavoro perché i fondi della riserva erano destinati alla siccità. Ci siamo inseriti nel dibattito con la vicenda alluvionale captando 60 milioni col finanziamento del 100%, vorremmo farlo arrivare a 180. Su questo apriremo un tavolo con le Regioni, perché le regioni stanno facendo una serie di proposte di carattere più generale loro pertinenza. Io tendenzialmente – lo dico con chiarezza- arriverò a chiedere perché questi fondi siano destinati o interamente o per la maggior parte a questa vicenda nello specifico perché in realtà il finanziamento a monte nasce quasi esclusivamente per questa ragione. Approccio sinergico che può portare a progettualità istituzionale.

Su altri interventi che proveremo a mettere in campo di sostegno avremo credo la necessità di un rapporto costante. Questo tavolo che è una buona cabina di regia per dare a tutti gli strumenti per poter operare per le proprie competenze in maniera efficace, senza sovrapposizioni.

Ci sono interventi emergenziali, ci sono interventi ordinari, ci sono interventi di ricostruzione e ci sono interventi di pianificazione strategica. Il commissario Nicola dell’Acqua, addetto alla pianificazione, può essere coinvolto in un virtuoso approccio che permetta di capire sia i termini normativi, sia i termini strutturali, sia i termini finanziari come il mondo dell’agricoltura torni ad essere un mondo riconosciuto come soggetto portante del contrasto al dissesto idrogeologico. Ricorre quest’anno l’anniversario dei cento anni dalla legge Serpieri, una legge basata su due pilastri: uno era quello della forestazione, che a mio avviso dev’essere funzionale anche nell’intervento di ricostruzione. Ieri il generale l’avrà visto, come l’ho visto io sorvolando quelle aree vediamo come non ci siano eventi franosi. L’altro pilastro della legge Serpieri era il coinvolgimento degli agricoltori nella pulizia e la manutenzione del territorio. Sono soggetti portanti di un’economia e sono loro i veri ambientalisti", conclude Lollobrigida.

"La struttura commissariale è in fase di costituzione, ma già operativa, si è messo a totale disposizione dei presenti per poter efficientare e mettere a terra nel modo più adeguato possibile le adeguate misure di ricostruzione del comparto agricolo. Le frane e gli eventi alluvionali hanno non solo colpito in modo grave le aree di Emilia Romagna e Marche, ma hanno anche reso più complesso intervenire per via logistica, ad ogni modo è in corso di predisposizione un DDL quadro per gli interventi di ricostruzione, che terranno di conto anche di questo", specifica il Commissario Figliuolo.

Gli interventi dei rappresentati delle confederazioni:

Cristiano Fini - Cia Agricoltori italiani

"Ringraziando per gli interventi precedenti, che hanno effettuato una rapida disamina dei danni, proponendo di intervenire in modo tempestivo, con interventi di semplificazione e contenimento degli oneri burocratici (p.e. sui controlli) e trovando le risorse finanziarie necessarie per predisporre gli opportuni interventi di sostegno economico agli operatori colpiti. Ho richiesto un intervento legislativo a mezzo di legge speciale, come quanto effettuato con gli eventi sismici del 2012, prevedendo indennizzi per le strutture danneggiate, per gli scoli e per tutte le infrastrutture ad uso irriguo ed idrico per finalità agricole. Occorre coinvolgere anche i consorzi di bonifica, mettendoli in condizione di poter operare come nella fase antecedente l’alluvione. Ci sono produzioni, nelle aree colpite, e intere imprese agricole in condizioni di difficoltà pregresse, ci sono attività già colpite dalle gelate ed ulteriormente colpite dagli eventi alluvionati, necessitano di chiari interventi indennitari, perché la dimensione delle loro difficoltà è economicamente e socialmente più impattante".

Ettore Prandini - Coldiretti

"Nell’area colpita ci sono oltre 150.000 capi allevati, animali ad oggi non ritrovati, evidenziando dunque particolari criticità a danno del comparto zootecnico. A fianco del problema economico vi è un enorme problema logistico, legato alle aree viarie, che ha colpito in modo drammatico il settore ortofrutticolo che, oltre ad aver perso il 40% della capacità produttiva, ha perso ulteriormente competitività. C'è la necessità di intervenire in modo pronto e tempestivo, dando segnali di certezza alle imprese. Il tema infrastrutturale rappresenta una dimensione fondamentale nella misura in cui occorre ricostruire le aree viarie, in particolar modo nelle aree collinari ed in altura, nelle aree rurali, nelle aree che sono quindi generalmente più isolate rispetto alle grandi aree urbane. I letti dei fiumi ed i rilievi idrografici sono stati gravemente compromessi, ed anch’essi necessitano di particolari interventi anche per poter scongiurare le ripercussioni di ulteriori eventi alluvionali"

Anna Maria Barrile - Confagricoltura

"Emerge la necessità di avere un cofinanziamento nazionale del 100% sulla riserva di crisi della PAC per poter indennizzare in modo adeguato le aziende colpite. Un ringraziamento a ISMEA per le misure messe in campo, ma serve la massima urgenza nel ripristinare le infrastrutture viarie e di comunicazione, per poi procedere con sollecitudine alle attività di ricostruzione, tenendo di conto delle urgenze ed esigenze del mondo agricolo che, in un territorio come l’Emilia-Romagna, ha una particolare preminenza anche in ottica di ricchezza nazionale. Mi associo alle posizioni espresse da Cia e Coldiretti circa la necessità di intervenire a sostegno delle attività già colpite dalle gelate, provvedendo ad un rifinanziamento del fondo e delle misure indennitarie disponibili, proprio in virtù delle ripercussioni derivanti dal combinato disposto di gelate ed alluvione che ha compromesso in modo drammatico la tenuta economica di molte aziende agricole".

Tommaso Battista - Copagri

"Il fenomeno alluvionale ha colpito anche parte della Toscana. In merito al tema della ricostruzione, il periodo stimato di 9-10 anni è del tutto intollerabile ed inaccettabile per la ricostruzione di un’area come quella della “Food Valley” italiana, servono interventi più sollecitati. Dobbiamo, inoltre utilizzare le risorse e gli strumenti messi a disposizione del Piano di sviluppo rurale (PSR, ex 5.2) e del Piano strategico nazionale della PAC (PSP) per poter permettere il finanziamento degli interventi di espianto e smaltimento di tutto ciò che ad oggi non è utilizzabile, alberi e piante da smaltire, che rappresentano costi notevoli per la Regione. A livello europeo hanno inoltre proposto la mobilitazione del fondo di sostegno di emergenza UE, attivato ai sensi dell’art. 107 TFUE con una intensità di aiuto pari al 100% in deroga alle norme sugli aiuti di Stato per via della necessità ed urgenza dell’intervento. Infine c'è l’opportunità di intervenire con il fondo AGRICAT, indicando l’importanza di definire in modo chiaro i tempi di accesso e notifica delle necessità di uso del fondo, tenendo conto delle difficoltà operative vissute ad oggi dal comparto agricolo".

Cristian Massetti - Alleanza Cooperative AGRI

Concordo con gli interventi che mi hanno preceduto, che hanno indicato alcune tematiche di particolare criticità per il comparto cooperativo. In tal senso le aziende di trasformazione e l’infrastrutturazione (scoli, canali, fossi per la pianura, strade per le aree in altura) necessitano di un’attenzione particolare, così come il settore ortofrutticolo. C'è la necessità di dispositivi normativi chiari, poiché a distanza di anni la gestione di strumenti mutualistici ed indennitari potrebbe non essere efficiente al punto da permettere un recupero del 100% o non essere gestite in modo puntuale, con conseguenti ritardi. Inoltre dobbiamo dare segnali ai piccoli agricoltori, impegnati nelle attività di recupero dei terreni agricoli nelle aree in altura, o negli espianti di piante ormai non più produttive, con interventi statali che tengano di conto di dimensioni ulteriori alla semplice economicità delle aree e produzioni colpite ed oggetto di intervento".