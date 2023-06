Ambiente, Battistoni (FI): Bene Pichetto, con ideologia non si protegge la natura

“Il voto contrario dell’Italia espresso dal ministro Pichetto sul pacchetto pro-natura approvato oggi in Ue, è stata una decisione di buonsenso e di rispetto autentico verso la natura. La scelta dell’Italia è stata giusta, perché ha deciso di non schierarsi a favore di una visione utopica, infarcita di ideologia green che presuppone di raggiungere degli obiettivi con modalità e tempi assolutamente insostenibili per il nostro Paese, non considerando che ogni territorio ed ogni ambiente per conformazione e per natura sono diversi l’uno da un altro. Posizione, questa, assunta anche dal Partito Popolare Europeo del quale Forza Italia fa parte”. Lo dichiara in una nota il vice presidente della Commissione Ambiente della Camera, Francesco Battistoni.

“Partendo dal presupposto, più volte ribadito dal premier Meloni e dal ministro Pichetto, che la tutela dell’ambiente e della natura è fra i target da raggiungere per arrestare la perdita di biodiversità e contribuire efficacemente ad affrontare il cambiamento climatico, quello approvato oggi in Ue è un pacchetto di interventi che non tiene conto delle tipicità dei territori e dell’impatto che tale scelta avrà sulla società e sull’economia.

Come spesso accade ormai da anni in Europa sulle tematiche ambientali – aggiunge Battistoni – su alcuni provvedimenti si denota più un atteggiamento ideologico che una vera attenzione all’ambiente. Per contribuire efficacemente a raggiungere gli obiettivi che in Europa ci siamo dati, sarebbe stato auspicabile indicare la strada ma, al tempo stesso, sarebbe stato giusto e apprezzabile lasciare gli Stati membri liberi di adottare, secondo le proprie tipicità geografiche e territoriali, le politiche ambientali più adatte e più giuste da seguire. Purtroppo non è stato così”, conclude Battistoni.