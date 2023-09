Ambiente. Sottosegretario La Pietra, non esiste nessun fantomatico golpe contro alberi ed animali

"Non esiste nessun fantomatico golpe contro alberi ed animali. Capisco che per avere un pochino di visibilità politica qualcuno debba ricorrere sistematicamente ad allarmismi e iperboli fantasiose, ma vorrei tranquillizzarlo riguardo a fantomatici golpe contro la natura. Le attività di taglio del legno previste nell'emendamento approvato, non solo sono sostenibili, ma anzi hanno una forte valenza ambientale in quanto i terreni boschivi vengono controllati attentamente, per permetterne la crescita e garantirne sempre la rinnovabilità. Il prelievo di legna e il suo sfruttamento economico vengono quindi sempre valutati in termini di sostenibilità. Occorre capire e far capire agli ambientalisti da salotto che il bosco è una entità vivente e come tale va curato. Per quanto concerne l'emendamento che disciplina l'uso del piombo nelle zone umide, presentato dal senatore De Carlo, ribadiamo che non toglie il divieto di caccia con il piombo nelle zone umide, ma chiarisce in maniera netta alcuni punti. Oltre a depenalizzare, prevedendo sanzioni amministrative per chi attraversa o si avvicina alle zone umide con munizioni a piombo pur non cacciando, introduce elementi di chiarezza ulteriori rispetto a quanto già previsto dalla normativa europea, garantendo in maniera inequivocabile il diritto alla presunzione di innocenza dei cittadini. Inoltre presenta un ulteriore elemento di fondamentale importanza in quanto chiarisce in maniera puntuale quali sono le zone umide, così da evitare possibili fraintendimenti. Mi permetto di suggerire ai vari autoproclamati difensori dell’ambiente e della fauna di stare sereni, perché la salvaguardia dell’ambiente e della fauna è centrale nell'attività di questo Governo, che fortunatamente per il Paese, non si nutre di preconcetti e vive a contatto con la realtà".

E' quanto dichiara il sottosegretario al Masaf, senatore Patrizio La Pietra.